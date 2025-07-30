Futbol
El Nàstic presenta les tres primeres incorporacions del mercat estival
Els defenses David Alba i César Morgado i el migcampista Mangel Prendes van lluïr la samarreta grana per primer cop
El Nàstic va presentar ahir els primers fitxatges de cara a la pròxima temporada 2025-2026. David Alba, César Morgado i Mangel Prendes van ser els tres primers a posar-se la samarreta del conjunt grana d’entre la més de desena d’incorporacions que ha tancat la direcció esportiva encapçalada per Noé Calleja.
El primer a passar per la cadira de la sala de premsa del Nou Estadi Costa Daurada va ser el defensor David Alba, que va afirmar que havia viscut un inici de mercat «mogut». «Quan va sortir l’opció del Nàstic, li vaig demanar al meu agent que s’afanyés a tancar l’operació amb el Noé», va afirmar el jugador. «Vull ser un exemple pels meus companys i segur que si faig tot el que està a les meves mans el millor possible, ajudaré molt al terreny de joc», va afegir. Per la seva banda, el migcampista Mangel Prendes també va assegurar, tot i que va tenir diferents propostes sobre la taula «el Nàstic és un club que m’ha cridat molt des que soc a la categoria pel seu estadi, afició i ciutat». «Prioritzem molt la competència i el bon ambient al vestidor. Com més competència hi hagi, més potenciarem el rendiment de cadascun dels jugadors», va concloure.
Finalment, el defensa central César Morgado va assegurar que «estic molt content d’estar a un equip guanyador com el Nàstic». Pel que fa a les seves qualitats, no se’n va amagar: «Estic preparat per ser líder al vestidor. Ho he fet als equips on he estat des dels 23 o 24 anys i, des de la meva posició, intentaré ajudar en tot el que pugui a la plantilla». A més, Morgado té clar que el nou Nàstic ha de continuar sent dominador: «Hem de ser un equip amb capacitat física i tècnica per dominar un partit d’aquesta competició».
La plantilla, al 90%
El president del Nàstic, Lluís Fàbregas, i el director esportiu, Noé Calleja, després de donar la benvinguda als jugadors, van atendre també els mitjans de comunicació. Calleja va assegurar que «un gruix important de la plantilla ja està aquí. El 90% està conformat i falten dos o tres detalls, però ja veurem com va evolucionant la pretemporada». A més, també es va mostrar molt satisfet amb el nivell dels jugadors del juvenil i filial que s’estan exercitant amb el primer equip: «Aquí no regalem els minuts, si juguen és que s’ho estan guanyant ells mateixos». Pel que fa als futbolistes que hi ha a prova, ha deixat clar que prendran una decisió en els pròxims dies, però que està «molt content de tenir la possibilitat de tenir a la plantilla a Kaptoum i Fernando Torres».
Satisfets amb el VAR
Lluís Fàbregas va assegurar que «encara no hem tingut una comunicació per part de la RFEF». El president de l’entitat grana va catalogar d’«important» el fet que la categoria disposi de més elements professionals per assegurar la màxima imparcialitat en els partits. Sobre el fet que s’implementi una versió de baix cost, va deixar clar que «entenem que els mitjans són els que són i considerem positiu aquest primer pas».
