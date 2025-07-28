Futbol
El Nàstic s’estrena amb victòria davant del Valencia Mestalla (1-2)
Marcos Baselga i Enric Pujol van ser els golejadors grana
El Nàstic ha començat la pretemporada amb bon peu. Ahir, el conjunt de Luis César va guanyar el primer partit amistós, que van disputar davant del Valencia Mestalla a la Ciutat Esportiva del Valencia CF.
Un gol de Marcos Baselga durant el primer temps va avançar el conjunt tarragoní, però el filial del conjunt ‘ché’ va empatar a la segona part en una jugada a pilota aturada rematada per Carlos Alós. A pocs minuts pel final, el jove defensa Enric Pujol va donar la victòria als granes.
Els tarragonins van viatjar a València amb les baixes de Cedric Omoigui, que va rebre el permís del club per motius personals, i d’Óscar Sanz per molèsties físiques. Tret d’aquests dos jugadors, tots els convocats van comptar amb minuts durant els noranta minuts de partit.
A més de les noves incorporacions que es van estrenar amb la samarreta grana, també van tenir minuts de qualitat els jugadors del juvenil i del filial, Agus, Barrés, Subirats, Cabezas i Alves. Els migcampistes a prova amb el primer equip, Kaptoum i Fernando Torres, van disputar tota la segona part a la medul·lar de l’esquema de Luis César.
El pròxim amistós serà aquest divendres contra l’Andorra al Nou Estadi.