El Nàstic, el club amb més puntuació de la història de la Primera Federació

Si hi ha un club que sap què és això de competir a la Primera Federació, aquest és el Club Gimnàstic de Tarragona. La Primera Federació és una categoria molt nova. Es va crear el 2021, després que la pandèmia de la Covid-19 provoqués un excés de clubs a l’antiga Segona Divisió B —a causa de la supressió dels descensos en el curs 2019-2020.

Des que es va fundar la divisió fins avui dia, només hi ha cinc equips que hauran disputat tots els cursos de Primera Federació —tenint en compte el que començarà aquest mes d’agost— i aquests són el Celta Fortuna, el Real Madrid Castilla, l’Unionistas de Salamanca, l’Algeciras i el Nàstic de Tarragona. Hi havia altres clubs que havien estat presents a totes les edicions i han descendit recentment a Segona Federació, com el Barça Atlètic o el Real Unión Club d’Irun, i d’altres que, després d’anys de patiment al bronze, han aconseguit l’anhelat ascens de categoria, com la Cultural y Deportiva Leonesa.

En total, en els quatre cursos de Primera Federació disputats, han participat 73 clubs i d’entre tots aquests, el Nàstic de Tarragona és el que més punts ha aconseguit sumar durant la lliga regular. La classificació històrica de la categoria situa el Nàstic en primera posició amb 243 punts. Uns punts que ha aconseguit sumar en 152 partits, cosa que suposa que durant aquests quatre anys, ha sumat més del 53% dels punts que tenia a l’abast. Uns bons resultats que, més enllà de les matemàtiques, han portat al club de la Budallera a tres finals de play-off d’ascens a Segona Divisió.

A més del Nàstic, a la part alta d’aquesta taula classificatòria hi ha molta presència de filials. De la segona a la quarta posició, estan ocupades pel Celta Fortuna —amb 238 punts—, el Barça Atlètic —amb 233 punts— i el Real Madrid Castilla —amb 230 punts. Entre els primers classificats també hi ha clubs que, tot i no haver participat en totes les edicions, han fet grans campanyes amb puntuacions molt altes. És el cas del Deportivo de la Coruña, que va aconseguir ascendir com a primer classificat el curs passat amb 78 punts —al grup, precisament, del Nàstic— i el del Castellón, que també va ascendir el curs passat com a líder del grup II amb 82 punts —i que ostenta, juntament amb el Racing de Santander, el rècord de punts en una sola temporada.

A la part baixa de la classificació, hi ha clubs que han tingut un pas residual per la Primera Federació. L’Extremadura és el cuer amb tan sols 20 punts i l’acompanyen altres clubs com el Recreativo Granada, el Tudelano o la UE Costa Brava —refundació de la UE Llagostera.

Classificaciò Històrica de la Primera RFEF.Diari Més