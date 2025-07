El Nàstic es prepara per afrontar una pretemporada plena de filial

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

Luis César i el seu equip tècnic ja han donat el tret de sortida als primers entrenaments de la pretemporada. El pla de treball d’aquesta setmana començava ahir al matí amb una sessió al Futbol Salou Sports Centers i acabarà el diumenge 27 de juliol amb el primer partit amistós. Aquesta presa de contacte inicial serà a la Ciutat Esportiva del Valencia CF davant del seu filial, el Valencia Mestalla.

Aquest no serà l’únic matx que afrontarà el conjunt tarragoní davant d’un filial perquè, durant les pròximes setmanes de preparació pel curs 2025-2026, al Nàstic li esperen tres partits més amb aquesta mena de rival. Sembla que el primer pas per poder treure l’espineta de la final a Zubieta davant de la Real Sociedad B és sentir-se capaç de superar, durant la pretemporada, una bona pila de filials fora de casa. Dels set equips contra qui jugarà el conjunt grana aquest estiu, quatre són filials.

El Nàstic tan sols disputarà dos partits al Nou Estadi Costa Daurada, però seran dues proves de nivell. La primera serà el divendres 1 d’agost davant de l’Andorra, a les 20 hores. El Nàstic tindrà davant un equip que va aconseguir ascendir a Segona Divisió eliminant la Ponferradina a la final del play-off. Cinc dies després, arribarà el clàssic estival. El Zaragoza visitarà Tarragona el dimecres 6 d’agost —a les 20.30 h— per disputar el Trofeu Ciutat de Tarragona.

Més enllà d’aquests partits al camp de la Budallera, el Nàstic serà visitant en cinc partits. El primer, a finals de juliol, a València. Els quatre restants, al mes d’agost. Els de Luis César visitaran l’Estadi Johan Cruyff el 9 d’agost per jugar contra el Barça Atlètic de Juliano Belletti, que tot just ha descendit a Segona Federació. El dimecres 13 d’agost a les 19 h, els tarragonins jugaran contra el Villarreal B, un dels rivals del curs vinent al Grup II de la Primera Federació. Pocs dies després, el dissabte 16 d’agost, visitaran l’Estadi Municipal de la Feixa Llarga per enfrontar-se al CE L’Hospitalet, club que és propietat de l’exjugador grana Jordi Alba i Thiago Alcántara. Finalment, el Nàstic tancarà la pretemporada el dissabte 23 d’agost a les 20 h, davant d’un altre filial: l’Espanyol B de Segona Federació.