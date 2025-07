La davantera del Nàstic agafa forma: el club anuncia el fitxatge de Marcos Baselga

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Nàstic ja té els seus dos killers. El club grana ha anunciat aquest divendres a la tarda el fitxatge de Marcos Baselga, que ja va avançar el Diari Més. El davanter firma fins el 30 de juny de 2026 més una temporada opcional. Baselga arriba a Tarragona després d’haver finalitzat la seva etapa al CD Arenteiro, equip amb el qual ha participat en 28 partits oficials i ha anotat 12 gols aquesta temporada a Primera Federació.

El nou jugador grana es va formar al planter del Real Saragossa, club amb el que va debutar de forma oficial, arribant a disputar minuts a Segunda División. A més, ha defensat els colors del Zamora CF, CD Calahorra, la CE Sabadell FC i CD Arenteiro, acumulant un total de 119 partits entre Segunda B i Primera Federació, amb un registre de 34 gols.

Baselga reforçarà l’atac amb el seu talent ofensiu, destacant per la seva creativitat als voltants de l’àrea rival, la seva intensitat, capacitat per finalitzar jugades i un bon colpejament de pilota. El nou fitxatge s’integrarà a la dinàmica del primer equip dilluns vinent per realitzar la pretemporada a les ordres del tècnic Luis César.