David Concha no continuarà al Nàstic

David Concha posa fi a la seva etapa al Nàstic després de dues temporades en què ha jugat un total de 56 partits, anotant 7 gols i repartint 4 assistències. L'extrem càntabre ha estat un jugador clau en l'esquema de l'equip grana durant dos cursos, aportant desequilibri i màgia des de qualsevol de les dues bandes. Ho ha anunciat ell mateix amb un emotiu missatge de comiat publicat a les xarxes socials. El mateix Concha ha anunciat la seva marxa a través d’un emotiu missatge de comiat publicat a les xarxes socials.

Arribat procedent del Hammarby suec, el futbolista es va convertir ràpidament en un dels homes importants per a l’equip, especialment durant la seva primera temporada , on va tenir una participació destacada al Play-off d’ascens, marcant un gol clau a la Rosaleda. Tanmateix, la seva trajectòria es va veure condicionada per una severa sanció de 12 partits després d’un incident en la fatídica eliminatòria contra el Málaga, una decisió que va ser considerada injusta per molts i que va afectar la seva continuïtat i ritme durant la temporada següent.

Malgrat aquest obstacle, Concha va saber adaptar-se, combinant titularitats i suplències, i es va convertir en un revulsiu essencial durnat l'últim tram de temporada sota les ordres de Luis César Sampedro. Durant aquests dos anys, ha viscut moments plens d’emocions, incloses dues finals de Play-off que el club no ha pogut guanyar.

En el seu comiat, David Concha ha expressat el seu agraïment al club i a l’afició, destacant que aquesta etapa «ha estat molt especial» gràcies a la gent meravellosa que ha conegut dins i fora del camp. Ha manifestat també el seu orgull per haver format part del Nàstic i ha agraït el suport rebut, assegurant que se’n va «amb el cor ple» i desitjant el millor per al club i per a la ciutat de Tarragona.