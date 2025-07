Arrenca la renovació d’abonaments i noves altes presencials al Nàstic

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona va donar ahir al matí el tret de sortida a la campanya d’abonaments presencial. Des de primera hora, van ser molts els nastiquers que ja estaven fent cua esperant que obrissin les portes de la botiga de l’Estadi.

Amb molta puntualitat, a les 10 h, dos treballadors del club van deixar entrar la gent i van començar a efectuar les renovacions i noves altes per la temporada 2025/2026. Durant aquesta primera setmana, per tal d’evitar que es formin llargues cues, el Nàstic ha cridat exclusivament a les persones majors de 65 anys.

Tot i el tràgic final de temporada dels homes de Luis César —de nou, quedant-se a les portes de l’ascens a Segona Divisió davant d’un filial—, el soci del Nàstic no falla. Alguns d’ells venen a renovar després de molts anys de fidelitat al club.

També hi ha altres aficionats com l’Ernesto, però, que s’abona al Nou Estadi Costa Daurada per primer cop: «Vaig poder assistir a dos partits de la temporada passada i em va agradar la familiaritat de la gent, la seva manera de gaudir de l’equip i de compartir. Són una família i l’estadi és molt acollidor». «Estem aquí perquè s’ha de donar suport al club i sempre hi ha d’haver il·lusió per continuar creixent», conclou l’aficionat.

Enguany, després de cinc anys sense variacions en el preu dels abonaments, el Nàstic ha encarit les quotes. L’abonament a la zona de Tribuna passa a costar 270 euros, el de Preferent costa 180 euros i les dels Gols Sud i Nord passaran a costar 135 euros. Finalment, tot aquell interessat en formar part de la Grada d’Animació —situada a Gol Nord— haurà de pagar 70 euros.

Tot i que aquesta setmana és exclusiva per majors de 65 anys, el club ha continuat mantenint una ferma aposta pel creixement de la joventut a l’afició grana. Després de l’èxit de l’any passat del carnet juvenil, les persones entre 9 i 25 anys es podran abonar per 70 euros a les zones de Gol o Preferent.

La primera data que ha d’estar apuntada a l’agenda de tot aficionat grana és el divendres 1 d’agost. Aquell dia, a les 20 h, el Nàstic s’estrenarà en el primer partit de pretemporada al Nou Estadi davant del FC Andorra.