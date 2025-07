El mercat estival grana comença amb la defensa reforçada i pendents de l’atac

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

El nou director esportiu del Nàstic, Noé Calleja, ha optat per centrar-se en la parcel·la defensiva durant els primers dies del mercat de fitxatges estival. Els primers a arribar van ser César Morgado i David Alba a l’eix de la defensa. Després, es va fer oficial la incorporació de Sergio Camus al lateral dret. I ara, a aquest últim li ha sortit competència, perquè el Nàstic va fer oficial divendres la incorporació del també lateral dret Sergio Santos, que arriba lliure procedent del Real Unión i signa amb el Nàstic per les pròximes dues temporades.

Sergio Santos (Leganés, 03/01/2001) ve de formar part de la plantilla d’un Real Unión que tot just ha descendit a Segona Federació. La seva incorporació aportarà profunditat, projecció ofensiva i potència en les conduccions al carril dret. Unes característiques que contrasten amb les del seu competidor a la posició, Camus, que té un perfil més defensiu.

Durant aquest darrer curs, el madrileny va disputar 30 partits amb el club guipuscoà, 19 dels quals els va començar com a titular. Santos és un jugador format a les categories inferiors del Real Madrid. Va aribar amb tan sols onze anys al club blanc i va anar escalant pels diferents equips del futbol base fins a arribar al Castilla el curs 2020/2021. Al filial s’hi va estar tres temporades, arribant a disputar més de 50 partits. Aquest rodatge el va portar a debutar amb el primer equip del Madrid el setembre del 2021. Després d’aquesta etapa a la capital, Santos va passar pel Mirandés a Segona Divisió i, posteriorment, pel Real Murcia i l’Algeciras a Primera Federació.

El Nàstic perd gol

A la parcel·la ofensiva grana, també està havent-hi moviment. El club va fer oficial dissabte l’adeu de Pablo Fernández, que deixa el Nàstic després de quatre temporades, 152 partits i 33 gols. El far de Candàs ha fitxat per l’União Leiria de la Segona Divisió portuguesa. Pablo Fernández, però, podria no ser la darrera baixa en atac aquest curs. Antoñín Cortés també podria abandonar el Nàstic aquest mateix estiu perquè, segons avança el periodista Ángel García a X, el club tarragoní tindria una oferta sobre la taula de més de 200.000 euros del Korona Kielce polonès. La darrera temporada, entre tots dos jugadors, van sumar 25 gols. Unes dianes que la direcció esportiva haurà de recuperar amb incorporacions aquest mercat.

Altres equips de l’estranger s’han fixat també en jugadors que tenen contracte en vigor com Víctor Narro, Jaume Jardí o Óscar Sanz. El Nàstic, però, tret que rebi ofertes irrebutjables, no té pensat desfer-se d’aquests jugadors claus.