L'ex del Nàstic que està fent la pretemporada amb el Barça de Flick

Els entrenaments de la pretemporada del Barça han començat avui dilluns a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Entre la llista de jugadors del planter i del filial que ha convocat l'entrenador culer, Hansi Flick, per exercitar-se amb el primer equip es troba Jan Virgili, l'exjugador del futbol base del Nàstic de Tarragona.

Jan Virgili Tenas (Vilassar de Mar, 26/07/2006) és un hàbil extrem català de 18 anys. Després de passar per les categories inferiors de clubs com la Damm, l'Espanyol o el Granollers, va arribar al Juvenil del Nàstic la temporada 2022/2023, amb 16 anys.

Un extraordinari segon curs amb la samarreta grana —18 gols en 28 partits— va servir per fer despertar l'interès dels clubs punters de l'Estat Espanyol. Dit i fet, l'estiu passat, amb 18 anys acabats de complir, Virgili va fitxar pel Barça. Durant el primer tram de temporada, va disputar bons minuts amb el Juvenil del club blaugrana. Aquest bon rendiment va cridar l'atenció del llavors entrenador del Barça Atlètic, Albert Sánchez, que va fer que el jugador maresmenc entrés a la dinàmica del filial.

Durant la segona volta del curs, va disputar 17 partits a Primera Federació —anotant quatre gols i fent dues assistències. La seva etapa al filial, encara no havia acabat, però, perquè va ser una de les figures més important de l'equip entrenat per Juliano Belletti que va guanyar la darrera UEFA Youth League. Virgili va ser clau per la consecució del títol —en els 10 partits de competició, va marcar quatre gols i va repartir tres assistències.

El passat mes de juny, Jan Virgili va aconseguir la convocatòria l'Europeu sub-19 disputat a Rumania i no va passar desapercebut. El jugador, disputant tan sols nou minuts de partit de la semifinal, va donar el pas a la final de l'Europeu a la selecció espanyola marcant un gol i fent una assistència. El maresmenc es va quedar a les portes del seu primer títol internacional, perquè la selecció de Països Baixos va vèncer Espanya a la final per 0-1.

La completa temporada 2024/2025 del de Vilassar de Mar ha acabat donant bons fruits. Ara, tindrà tot un estiu per endavant per fer-se un lloc a la davantera del primer equip del Barça i fer la competència a grans noms com Lamine Yamal, Raphinha o Ferran Torres.