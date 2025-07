Marcos Baselga i Cedric Omoigui, desitjos del Nàstic per reforçar la davantera

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona passa a l’atac. El conjunt grana afronta l’elefant a l’habitació: Pablo Fernández no continuarà i es necessita un nou referent. La direcció esportiva grana busca un golejador contrastat a la categoria que garanteixi gols i, segons ha pogut saber Diari Més, es treballa amb els noms de Marcos Baselga i Cedric Omoigui.

El conjunt grana està nedant entre taurons. Queden pocs golejadors a la categoria sense equip, i molts equips que busquen el seu referent, el fet que complica les negociacions perquè tots dos jugadors tenen altres ofertes. La realitat és que el Nàstic busca pólvora per suplir els 15 gols que va donar Pablo Fernández l’any passat, per aquest motiu s’han fixat en dos noms que a Primera Federació són sinònim d’èxit.

Marcos Baselga, davanter de Zaragoza de 26 anys, va ser un dels noms més destacats de la darrera temporada. L’artiller va ser el referent de l’Arenteiro i, amb els seus 12 gols, es va convertir en un dels artífexs de l’èxit de la temporada del modest equip gallec. De fet, el Nàstic va patir en la seva carn la ferocitat de Baselga, perquè l’aragonès va aconseguir el primer hat-trick contra el conjunt grana en el funest Arenteiro 4 Nàstic 0 del curs passat.

Baselga destaca pel seu olfacte golejador. És un davanter d’aquells que sap on ha de col·locar-se per pescar una centrada o un rebot i marcar. A més, no té problema a l’hora de buscar l’espai. L’aragonès és un davanter contrastat i, de fet, amb 34 gols en 4 temporades, és un dels golejadors històrics de la categoria: va sumar 5 amb el Zamora i Sabadell i 12 amb el Calahorra i l’Arenteiro.

Sorgit al planter del Real Zaragoza, tampoc és un desconegut per al Nàstic perquè va debutar amb l’equip aragonès al Nou Estadi en un partit de Copa del Rei del curs 2019/2020. El Nàstic, però, no és l’únic interessat, els davanters són un bé molt valuós i aquestes operacions acostumen a dilatar-se.

El cas Omoigui

L’altre nom desitjat és el de Cedric Omoigui. El davanter nigerià va marcar 10 gols la darrera temporada amb el Fuenlabrada i, malgrat que no va poder salvar l’equip, sí que es va ratificar com un punta de referència a la categoria. Per aquest motiu, és el nom que més equips volen i aposten per incorporar-lo.

El nigerià de 30 anys té un bon cartell perquè va ser un dels herois de l’ascens del Racing de Santander a segona, marcant 16 gols a Primera Federació ara fa tres temporades. És un davanter líder, capaç de resoldre partits amb les seves actuacions individuals i amb experiència contrastada.

El seu rendiment l’ha tornat a posar sota el focus i es preveu com l’opció més complicada, degut a la quantitat d’equips disposats per entrar a la lluita.