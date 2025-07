El Nàstic celebra avui una Junta General per certificar una ampliació de capital

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona celebra avui la Junta General Extraordinària d’Accionistes per certificar una nova ampliació de capital. L’acte tindrà lloc a les 19 h a la sala Genius II del Palau de Congressos de Tarragona i tindrà un total de quatre punts a l’ordre del dia.

El més important és el primer, en el qual s’anuncia que hi haurà una nova ampliació de capital d’un total de 3.775,600 euros. Aquests es pagaran amb una compensació de crèdits posant en circulació 37.756 accions nominatives de 100 euros de valor nominal cadascuna.

Aquests crèdits a compensar es poden dividir amb 2.800.000 milions que pertanyen a dos préstecs de Fred Wester, membre del Consell d’Administració i un dels màxims accionistes del club, mentre que els 975.600 restants són de la resta de membres del Consell.

Amb aquest moviment, l’inversor suec passarà a tenir un total de 41,41% de les accions, quedant-se molt a prop de ser el màxim accionista. La resta de membres del Consell d’Administració en tenen un 43,61%, mentre que l’Ajuntament de Tarragona i altres accionistes minoritaris romanen amb 7,07% i 7,91% respectivament.

Aquesta divisió també està dins del Consell, segons ha destacat TAC 12, hi ha una escissió total entre els màxims accionistes de l’entitat amb Fredrik Wester descontent en la forma de treballar. El suec també compta amb inversions al club fora de la SAD, com els 2 milions que va avançar per construir la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona.

Entre els altres punts a acordar estan els de modificar els articles 5è i 6è dels Estatuts Socials, relatius al capital social i les accions i la lectura i aprovació de l’acta.