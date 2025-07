El Nàstic i Antonio Leal separen camins

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona i Antonio Leal separen camins. El club grana ha comunicat la rescissió de contracte amb el central andalús i, d'aquesta manera, no formarà part dels plans de Luis César de cara a la pròxima temporada.

Leal va aterrar al Nàstic el passat mercat d'estiu com un dels baluards de la defensa grana. L'andalús va disputar un total de 33 partits en els quals va viure papers de tot tipus. Primer va començar com el central titular, tot i que va acabar la temporada a la banqueta quan Luis César va apostar per Enric Pujol.

D'aquesta manera, la defensa del Nàstic consta dels fitxatges David Alba i César Morgado, amb Enric Pujol com a tercer central.