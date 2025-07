El Valencia Mestalla serà el primer rival del Nàstic aquesta pretemporada

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Nàstic ja té en el seu punt de mira el primer partit de la pretemporada i serà contra el Valencia Mestalla. Els de Luis César, que començaran els entrenaments el 17 de juliol, tindran la primera presa de contacte el diumenge 27 contra el Valencia Mestalla. El duel serà a la Ciutat Esportiva del Valencia a les 19 hores.

El duel contra el filial no serà l’únic, sinó que el Nàstic ja treballa per tenir una sèrie d’amistosos que permetin a Luis César fer créixer a la seva plantilla. El segon, encara per confirmar, serà contra el Zaragoza en una data la primera setmana d’agost. El clàssic de l’estiu tornarà al Nou Estadi.

Finalment, el Nàstic també ha assenyalar que es desvincula del torneig AirCup 2025 anunciat el passat mes de juny en el qual figurava que el conjunt grana s’enfrontaria al Nou Estadi contra l’Al Jazira d’Abu Dabi i al València al Nou Estadi. D’aquesta manera, ambdós amistosos ja anunciats queden anul·lats. Això sí, el duel que ha d’enfrontar a L’Olympique de Marsella i el Valencia encara està vigent i es disputarà al Nou Estadi el 29 de juliol.