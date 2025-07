Noé Calleja, presentat: «Vull jugadors que aspirin a pujar al futbol professional i créixer amb el Nàstic»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Noé Calleja es va pronunciar aquest dimarts per primera vegada com a director esportiu del Nàstic de Tarragona. Ho va fer amb cinc fitxatges oficials a la butxaca: Mangel Prendes, César Morgado, David Alba, Pau Martínez i Sergio Camus.

El president executiu Lluís Fàbregas va presentar Calleja com «un professional contrastat que amb diferents opcions en el seu futur va decidir venir al Nàstic». Al seu temps, el president va confirmar que la direcció esportiva estarà configurada per Calleja, Sergi Parés (que continua) i la incorporació de Ramon Planes Fuster Jr, fill de Ramon Planes, exdirector esportiu del Real Betis. Al seu temps, Calleja es va presentar primer donant les gràcies a «Josep Maria Andreu pare i fill i a Lluís Fàbregas», així com «al Getafe pels tres anys que he estat treballant allà».

Calleja va destacar que té clar el perfil d'incorporacions que vol per al Nàstic: «Volem jugadors que estiguin preparats mentalment per a jugar aquí. La pressió que es té al Nàstic no la té qualsevol equip». A més, va afegir que «volem jugadors que vulguin pujar al futbol professional amb nosaltres i que el Nàstic sigui la seva oportunitat per créixer». Finalment, va subratllar que vol «un equip sòlid i fiable, que és el que necessita la categoria».

Pel que fa a l'objectiu, tant Fàbregas com Calleja van sentenciar que no queda una altra que l'ascens de categoria, sigui per la via ràpida de la primera posició o el play-off. L'encarregat d'encapçalar el projecte és Luis César, una decisió que el director esportiu va voler subratllar que «vaig prendre la decisió activament després de tenir una sèrie de converses amb ell».

Plantilla que continua

Pel que fa als jugadors que continuen al Nàstic, Calleja va voler destacar que els volen mantenir en la seva gran majoria i va posar l'exemple de la parcel·la ofensiva amb Jaume Jardí, Víctor Narro, Antoñín i Álex Jiménez com a jugadors que «qualsevol direcció esportiva els voldrien i les aprofitarem». Tancant qualsevol porta a sortides si no són amb ofertes impossibles de rebutjar.

Renovacions

Noé Calleja va fer un repàs extens a les renovacions que no s'han donat a can Nàstic. Pel que fa a Migue Leal, va destacar que l'hagués volgut renovar, però que la situació ja es va aclarir abans que ell arribés. D'altra banda, tant Gorostidi com Pablo Fernández eren jugadors que es volia que continuessin, però econòmicament el Nàstic no ha pogut entrar a la lluita.

Pel que fa a Joan Oriol, Calleja va ser clar i va apuntar que «ha donat molt per Tarragona i s'ha d'agrair, però s'han de prendre decisions i necessitàvem un canvi en la posició de lateral esquerre». Tot i que poc després Fàbregas va confirmar que el capità serà entrenador del Juvenil A del Nàstic.

Pol Domingo era també un desig que continués, però, segons Calleja, no va haver-hi el mateix feeling amb els representants del ja exgrana: «Vam intentar arribar a un acord econòmic, però no es va donar. Esperàvem una contraoferta per la seva part i dissabte em vaig intentar posar en contacte amb el seu agent, però no va haver-hi resposta. De fet, l'única informació que tinc després de la nostra oferta és el seu acomiadament per xarxes diumenge i l'anunci de l'Alcorcón dilluns». Finalment, l'última peça és David Concha, un jugador amb el qual «no hi ha res definit» i tenint en compte la brevetat tampoc ha mostrat molt interès en lluitar per mantenir-lo.

Finalment, Calleja també va voler destacar que el club donarà forat a jugadors del filial com Agus Gutiérrez, Oriol Subierats, Guillem Barrés i Enric Pujol tot i que va apuntar que «es farà amb cura i al seu temps, casos com el de Lamine Yamal són els més estranys».