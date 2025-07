El Nàstic de Luis César arrencarà la pretemporada el 17 de juliol

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ja té full de ruta per engegar la temporada 25-26. La pilota tornarà a rodar al camp Annex del Nou Estadi Costa Daurada el pròxim dijous 17 de juliol per encetar la pretemporada amb els primers entrenaments. Amb tot, la plantilla està citada el dilluns 14 de juliol per començar les primeres revisions mèdiques i valoracions funcionals.

El futbol no espera. Poc més de tres setmanes del somni fallit de l’ascens a Zubieta, l’equip de Luis César reprendrà les activitats amb un projecte completament renovat. El càstig d’haver acabat el calendari competitiu el 22 de juny fa que el Nàstic sigui l’equip del grup 2 de Primera Federació que ha tingut menys vacances i, al seu temps, menys temps per planificar la temporada.

En aquest temps l’entitat grana no ha estat de braços plegats i amb l’entrada de Noé Calleja al capdavant de la direcció esportiva ha començat a perfilar una plantilla que ara mateix comptaria amb una quinzena de jugadors del primer equip per començar els entrenaments sense comptar la presència de jugadors habituals del filial i del juvenil.

Aquest serà la primera presa de contacte dels fitxatges confirmats: David Alba, César Morgado, Mangel Prendes i Pau Martínez. Tots ells estan presents i se sumaran als jugadors amb contracte com són Dani Rebollo –únic porter disponible per al moment–, Antonio Leal, Enric Pujol, David Juncà, Nil Jiménez, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Víctor Narro, Jaume Jardí, Antoñín Cortés i Álex Jiménez.

A aquesta llista se l’hauria de sumar Marc Álvarez, jugador del primer equip de ple dret que va tornar de la seva cessió al Tarazona, però la seva lesió greu el mantindrà allunyat dels terrenys de joc fins a la següent temporada.

Tot apunta que en aquesta setmana i mitja hi haurà canvis. La direcció esportiva té clar que vol sumar el màxim de reforços possibles perquè estiguin disponibles per a Luis César des del principi de la pretemporada. A més, també estan citats jugadors que, tot i tenir contracte, ara mateix no formen part dels plans de futur del Nàstic com és el cas de David Juncà.

Amistosos a l’horitzó

Amb la pretemporada definida, el conjunt de Luis César té a l’horitzó els primers partits amistosos per posar a prova la nova plantilla. De moment, els únics partits confirmats són els del torneig AirCup 2025. Concretament, el primer partit dels de Luis César serà contra el Al Jazira Club d’Abu Dabi el 24 de juliol i el dia 27 contra el Valencia Mestalla, tots dos al Nou Estadi a les 20.30 h.