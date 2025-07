Joan Oriol serà el nou entrenador del Juvenil A del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Joan Oriol continuarà al Nàstic de Tarragona en una nova posició. Segons va apuntar el president executiu Lluís Fàbregas en la roda de premsa de presentació de Noé Calleja, el capità cambrilenc es convertirà en el nou entrenador del Juvenil A del Nàstic, l'equip de Divisió d'honor del planter base.

D'aquesta manera, malgrat el desig de continuar com a jugador una temporada més, el cambrilenc ha decidit penjar les botes i retirar-se del futbol com a jugador per continuar la seva carrera com a entrenador. L'entrada és la millor, al Juvenil A, equip en el qual han sortit joves perles que aspiren a arribar al primer equip.

Fàbregas va destacar que «des del club es va traslladar la decisió de no presentar una contraoferta de renovació com a jugador, enteníem que necessitàvem un canvi en el lateral esquerre, però també que volíem que Joan formés part de l'estructura del Nàstic». En aquest punt, va afegir que «vam comunicar que les portes del club sempre estarien obertes per a si desitgés continuar jugant en un altre equip, però fa mitja hora he rebut la trucada que accepta l'oferta».

Segons va apuntar el president, els últims detalls contractuals tindran lloc aquest divendres i Joan Oriol es convertirà oficialment en el nou entrenador del juvenil A del Nàstic.