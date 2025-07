Mangel Prendes és el segon fitxatge del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Miguel Ángel Prendes Pérez, més conegut com a Mangel, és el segon fitxatge oficial del Nàstic de Tarragona. Després que David Alba trenqués el gel del mercat de fitxatges, la direcció esportiva encapçalada per Noé Calleja fa el seu segon moviment incorporant el migcampista asturià que ha sigut una de les sensacions de la temporada i que, fins i tot, ha jugat a Segona Divisió.

Prendes, de 24 anys, arriba procedent de l'Arenteiro i és un migcampista polivalent, capaç de jugar com a pivot posicional endarrerir-se a l'eix de la defensa. Allà, l'asturià va convertir-se en un jugador important d'un equip que es va convertir en la revelació de la categoria. Prendes va disputar un total de 34 partits a la medul·lar i va marcar un gol. Mangel és de Candás, el mateix municipi de Pablo Fernández, i el curs passat va estar present en la victòria per 4-0 de l'Arenteiro contra el Nàstic de Tarragona. Amb tot, no va jugar al Nou Estadi en el partit de tornada.

Mangel va créixer al planter de l'equip asturià TSK Roces fins que el seu talent va cridar l'atenció del Deportivo de la Coruña. Allà va començar com a juvenil i va acabar debutant amb el filial. Llavors, va marxar a l'Oviedo, on va convertir-se en una peça clau del Vetusta, el filial. El seu talent va fer que Álvaro Cervera el fes debutar amb l'Oviedo a Segona Divisió, on va fer-se un lloc a l'onze jugant un total de 15 partits. Fa dues temporades va acabar cedit a la Ponferradina per acumular minuts, però una lesió al menisc va frustrar la temporada, deixant que només disputés 8 duels. Llavors, ja desvinculat de l'Oviedo, va buscar sort a l'Arenteiro per alçar la seva carrera i Mangel va aprofitar l'oportunitat amb l'equip gallec.

Prendes signa per dues temporades i es presenta com el recanvi a la medul·lar d'Ander Gorostidi. L'asturià és el segon fitxatge oficial, després del central David Alba.