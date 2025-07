Aleix Coch, a l'òrbita del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Que surti el nom d’Aleix Coch per les oficines de la Budallera s’ha convertit en un clàssic de l’estiu. Enguany, segons ha pogut saber Diari Més, no és una excepció i el Nàstic també ha preguntat pel tarragoní. Coch, de 33 anys i 1,87 metres d’alçada, ha jugat aquesta temporada a l’Algeciras, on va disputar un total de 29 partits.

El tarragoní va deixar bones sensacions a l’equip andalús i també va aportar a l’atac amb dos gols i una assistència. El bon rendiment sobre la pista li va valer també una oferta de renovació que ara mateix també té sobre la taula. De fet, segons ha pogut saber aquest mitjà, les del Nàstic i l’Algeciras no són les úniques.

Aleix Coch va deixar el Nàstic la temporada 13-14 i, des de llavors, ha jugat a l’Hospitalet, Badalona, el Sabadell, Fuenlabrada, la Cultural Leonesa i, el curs passat, a l’Algeciras. Aquest interès deixa clar que el perfil que busca el Nàstic aquesta temporada és d’un defensor contrastat i amb experiència, preparat per una Primera Federació plena de duels i joc directe.