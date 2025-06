Oficial: Dani Rebollo renova amb el Nàstic

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El porter Dani Rebollo Franco és la primera renovació del Nàstic de Tarragona per al curs 25/26. L'andalús, fitxat el darrer estiu, comptava amb una clàusula d'ampliació de contracte per un any més per partits disputats i aquesta es va assolir.

Després de 23 partits oficials en la seva primera temporada a Tarragona, el porter natural de Lepe seguirà defensant l’escut del Nàstic en aquesta nova campanya 25/26.

Rebollo va disputar un total de 23 partits oficials, dels quals va assolir 5 porteries a zero. El de Lepe va començar a la banqueta per darrere d'Alberto Varo, però es va acabar imposant en la carrera per a la titularitat. Durant la temporada no ha tingut un rendiment extremadament regular, destacant per la part positiva en l'eliminatòria contra el Real Murcia, però també sent un dels protagonistes de la derrota a casa contra la Real Sociedad B.

Dani Rebollo iniciarà la pretemporada amb la resta de companys. Segons va indicar el club grana, en els propers dies s’anunciarà la data programada per començar la preparació.