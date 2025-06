Noé Calleja es converteix en el nou director esportiu del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic ja té dissenyador del projecte. Noé Calleja Garcia es converteix en el nou director esportiu del conjunt grana i treballarà amb Sergi Parés per completar una plantilla competitiva en les dues pròximes temporades. Calleja omple d'aquesta manera el forat de Javi Sanz i arriba al club després de treballar al Getafe CF, on ha exercit com a secretari tècnic durant les darreres tres temporades a Primera Divisió.

Calleja s'encarregarà de confeccionar una nova plantilla que, avui, s'ha acomiadat de 8 noms i ha mostrat oferta de renovació a David Concha, Joan Oriol, Pol Domingo i Ander Gorostidi. La primera decisió de Calleja serà la de ratificar la figura de l'entrenador. Luis César estava en dubte des del final del play-off, però el nom del gallec compta amb la confiança plena de la zona noble del Nàstic, així que tot apunta que serà l'encarregat d'iniciar el nou projecte.

El de Gijón també havia ocupat el mateix càrrec al Real Sporting de Gijón i al Levante UD, acumulant així una àmplia experiència en la gestió esportiva professional. Calleja arriba al Nàstic després de decidir separar camins amb el Getafe i emprendre el repte d'encapçalar la planificació esportiva del conjunt grana.