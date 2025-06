Marcel Céspedes, un lateral amb un potencial que el Nàstic no aprofitarà

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

A la llista de noms de jugadors que no renoven amb el Nàstic de Tarragona hi apareix un nom inesperat. No tant pel que ha aconseguit a l'entitat grana, com és el cas d'Alberto Varo, sinó pel seu potencial: Marcel Céspedes. El Nàstic no aplicarà la clàusula del seu contracte en el qual permetia renovar-lo per una temporada de forma unilateral i el salouenc no continuarà, un moviment discutible tenint en compte el potencial del lateral esquerre.

Céspedes va créixer esportivament a les categories inferiors grana fins a arribar al Juvenil A el 2021. Llavors, el seu potencial el va captar el Levante per al seu planter per disputar un any i, després, fer el salt al Deportivo Fabril, el segon equip del Deportivo de la Coruña. Poc a poc, el seu talent per l'esquerra li va tornar a obrir la porta de Tarragona i el Nàstic el va incorporar per a la Pobla de Mafumet, el filial grana.

A la Pobla de Mafumet el lateral va jugar 26 partits i va mostrar el seu talent, malgrat que el projecte del filial grana va certificar el descens de categoria. Céspedes és un lateral esquerre jove, de 22 anys, que destaca especialment per les seves incorporacions en atac. Veloç i sense por d'encarar els seus rivals, va brillar escurant la línia de fons per oferir centrades o buscar l'àrea. Aquests punts el van fer brillar més com a carriler que com a central, perquè era en la part defensiva on estava el punt que havia de millorar. Malgrat entrar en dinàmica amb el primer equip, no va debutar amb l'equip de Dani Vidal i, després del descens de la Pobla, el Nàstic el va cedir.

Malgrat no anunciar-se oficialment, Céspedes va marxar a l'estiu a l'Alzira de Segona RFEF, una categoria superior a la Tercera RFEF amb la Pobla de Mafumet. Allà va brillar amb llum pròpia jugant 18 partits i assolint dues assistències, un talent que va obligar a fer un salt de categoria. Al mes de gener va marxar a la Gimnástica Segoviana, equip de Primera Federació, saltant una categoria i dues si es compta el curs passat.

A la Segoviana va disputar 12 partits, 8 a l'onze inicial i, malgrat que no va poder ajudar a certificar la permanència, la premsa local va destacar que «va reforçar una posició debilitada i va fer-ho amb un notable rendiment».

Céspedes acabava contracte amb el conjunt grana, però aquest comptava amb una clàusula que permetia renovar-lo de forma automàtica i unilateral per una temporada més, però el club ha decidit no activar-la i no continuar amb un jugador que mostrava potencial.

La banda esquerra és la més poblada al conjunt grana. Joan Oriol disposa d'oferta de renovació i se'ls uneix a David Juncà, amb contracte fins al 2026, i també Nil Jiménez. Aquest darrer també tornava de cessió, aquesta vegada al Mérida, on va mostrar un nivell que va fer confiar al club grana que enguany seria l'indicat per explotar i convertir-se en el nou amo i senyor de la banda esquerra.

El talent de Marcel Céspedes no ha passat desapercebut. Malgrat que el Nàstic no l'ha aprofitat, el lateral sub-23 compta amb ofertes d'equips de Primera Federació, segons va apuntar el periodista Ángel García.