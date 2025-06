David Concha, Joan Oriol, Pol Domingo i Gorostidi: les prioritats del Nàstic per renovar

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona tanca avui una etapa amb la finalització de més de la meitat dels contractes de la plantilla. Amb tot, el club grana té clar que no vol renovar a la gran part pel seu rendiment mostrat sobre la gespa i espera prioritzar una sèrie de noms que sí que han rendit i tenen qualitat. Aquests són David Concha, Joan Oriol, Pol Domingo i Ander Gorostidi.

Els quatre jugadors no són desconeguts per a cap nastiquer. El capità Joan Oriol ha insistit durant el tram final de la temporada que vol continuar un any més de grana i el club li ha oferit la renovació. Un any més per al cambrilenc en el qual s'espera que, per una vegada en els darrers anys, compti amb competència de veritat pel seu carril.

Pol Domingo és un dels altres valors segurs del club. El lateral, reconvertit a central en el darrer partit de lliga, ha sigut el titular indiscutible per la dreta els darrers tres anys. Només l'arribada de Migue Leal el va fer acabar en el purgatori de la banqueta, un càstig massa sever quan el seu rendiment era més que correcte. L'entitat és conscient del potencial del jugador de la casa i tenen clar que ha de continuar amb la seva versatilitat a la defensa, jugant a la banda i a l'eix.

Ander Gorostidi és una de les peces claus de l'equip. Així s'ha demostrat convertint-se en el jugador que més minuts ha jugat aquesta temporada. Montalvo, Sanz i ell han fet una bona rotació aquesta temporada i des del club volen que, de la mateixa manera que l'any passat, renovi una temporada més de grana. Això sí, la pilota està a la teulada del jugador, tot i que l'any passat ja va refusar ofertes importants per quedar-se.

David Concha és l'altre jugador que el Nàstic vol quedar-se. El talentós extrem ha viscut un any irregular marcat completament per la sanció de 12 partits que va patir després de la final de Málaga. Des de l'arribada al Nàstic, Concha no ha tingut una temporada neta en cap moment. Primer per les lesions i el fet d'arribar després de mig any sense competir i després per la sanció imposada. Des del club valoren el seu talent i volen que sigui un home important, així que li han oferit una renovació que ara caldrà veure si el jugador accepta o decideix agafar un nou camí en la seva carrera.

Finalment, Pablo Fernández també compta amb una oferta de renovació sobre la taula, però aquesta és una formalitat que és gairebé un desig impossible. El rendiment mostrat per l'asturià ha fet que tingui ofertes per escollir tant a Segona Divisió com a equips de l'estranger, totes amb una quantitat econòmica molt superior a l'oferida per part del Nàstic.

No renovats

La llista de jugadors que no continuen és extensa: Gorka Pérez, Borja Granero, Unai Dufur, Marc Fernández, Roberto Torres, Marcel Céspedes i Migue Leal no continuaran. De la mateixa manera que Alberto Varo. L'Àguila de la Canonja no continuarà al Nàstic la pròxima temporada després d'un any per sota de les expectatives. Aquest ha sigut un final cruel per a un jugador de la casa que, el primer any a l'equip, va guanyar el premi Arconada com el millor porter de la categoria. A més el fet de ser un jugador del territori que s'ha deixat el cor per a l'equip mereixia més consideració i no un final tan fred. Amb tot, aquesta ha sigut la decisió de l'entitat grana, que, ara, buscarà un segon porter.