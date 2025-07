El Nàstic ja coneix els seus rivals per a la pròxima temporada

Aquest divendres, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit la distribució dels grups de la Primera Federació per a la propera temporada. La votació s'ha resolt per un marge molt estret: només un vot ha decantat la balança cap a la divisió est/oest, l’opció guanyadora, per davant d'una proposta nord/sud, més similar a la que es va utilitzar la temporada passada.

Aquesta decisió situa el Nàstic en un grup est de màxima exigència, on es trobarà amb equips de gran nivell com el Real Murcia —amb qui els grana van disputar les semifinals del play-off d’ascens recentment—, l’Ibiza, l’Alcorcón, així com els dos equips que han perdut la categoria de Segona Divisió: el Cartagena i l’Eldense.

Distribució Grups Primera RFEF 2025/26.Cedida

Els 20 equips que formaran aquest grup seran: Atlético Sanluqueño, Algeciras, Marbella FC, Juventud Torremolinos, Antequera CF, Sevilla Atlético, Real Betis B, Cartagena, Real Murcia, CD Eldense, Hércules, Vila-real B, SD Tarazona, CE Europa, CE Sabadell i el mateix Nàstic.

Amb aquest repartiment, el conjunt grana evita creuar-se amb altres dos descendits de Segona Divisió, el Racing de Ferrol i el Tenerife, que finalment quedaran ubicats a l’altre grup. Curiosament, si hagués prosperat l’opció 1, basada en una divisió nord-sud, el Tenerife hauria quedat enquadrat al grup nord, una configuració que ha estat rebutjada per la mínima.