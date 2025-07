El Nàstic no comptarà amb Javi Sanz per confeccionar el projecte de la temporada 2025/2026

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

La maquinària del Nàstic de Tarragona es comença a moure per preparar el projecte de la temporada 2025/2026. Després de la derrota contra la Real Sociedad B, el primer dels passos a seguir era establir la direcció esportiva i l’entrenador i, ahir, el club va anunciar que el director esportiu Javi Sanz no serà l’encarregat de confeccionar la pròxima plantilla.

El madrileny ha posat fi a la seva etapa al Nàstic de Tarragona per decisió pròpia després de dos anys al càrrec de la direcció esportiva. La intenció de l’entitat grana era mantenir a Sanz al capdavant, però aquest va decidir fer un pas al costat. Javi Sanz es va acomiadar a les xarxes socials destacant que «han sigut dos anys intensos, treballats i patits que no s’han pogut culminar amb l’objectiu de l’ascens. Vull agrair a tothom la confiança en mi i marxo amb el cap ben alt i la consciència tranquil·la d’haver treballat al màxim».

Sanz marxa del Nàstic després de dues temporades arribant a la final del play-off d’ascens amb l’equip. El curs 2023/2024, amb ell al càrrec el Nàstic va incorporar grans noms com Nacho González i Pablo Trigueros, que van esdevenir la millor defensa de la categoria i bons retorns com el d’Alberto Varo, Jaume Jardí i Alan Godoy. D’altra banda, també va tenir fitxatges frustrats com el de Gorka Santamaría, Mario Rodríguez i el de Álex Mula al mercat d’hivern. Aquesta temporada va brillar en l’aspecte defensiu, amb l’encert en les apostes per Víctor Narro i Antoñín Cortés, però errant a nivell defensiu i a la medul·lar. A més, en el mercat d’hivern, Migue Leal va ser l’única bona incorporació.

Els fitxatges del Nàstic de Javi SanzDiari Més

Agrada David Rocha

Ara, el Nàstic està a la recerca d’una nova figura per acompanyar a Sergi Parés a la direcció esportiva i un dels noms que agraden és el de David Rocha. El mític exjugador grana ha actuat com a director esportiu del Mérida les darreres temporades, consolidant l’equip a la categoria i, en aquest últim any, portant-lo al play-off d’ascens com a equip revelació. Aquesta és una opció que ha estat sobre la taula, però la decisió final encara està per decidir per al club. De fet, a banda d'altres opcions, també es podria quedar Sergi Parés com a únic home al capdavant. Amb tot, serà una decisió que se sabrà en els pròxims dies.

Luis César en el punt de mira

El següent pas a seguir és la figura de l’entrenador i Luis César està en el punt de mira. El tècnic gallec, que té contracte en vigor, però serà el següent en sortir de l’entitat. Després de sis partits al capdavant de l’equip i després de no assolir l’ascens, té poques probabilitats d’encapçalar el projecte de la pròxima temporada. Amb tot, la seva posició s’acabarà de decidir en els pròxims dies.

Renovacions pendents

El futbol no espera i els clubs ja avancen amb les seves planificacions. També ho fa el Nàstic amb les renovacions esperades dels jugadors que acaben contracte el pròxim dilluns. Algunes peces ja estan confirmades que no continuaran, com Roberto Torres i Migue Leal, ara falta veure quines són les apostes de l’entitat. Tot i que no s’esperen una gran quantitat de renovacions, aquestes es concretaran en les pròximes hores.