Un total de catorze jugadors acaben contracte amb el Nàstic el pròxim dilluns 30 de juny

El calendari competitiu del futbol no espera i els equips que l’any que ve competiran a la Primera Federació ja es mouen per confeccionar les seves plantilles. Pel que fa al Nàstic, abans de mirar fora cal fer inventari i és que el pròxim dilluns 30 de juny un total de catorze jugadors acaben la seva vinculació amb l’entitat grana.

Entre tots aquests només hi ha una baixa confirmada i és la de Roberto Torres. El navarrès ja es va acomiadar del club un dia després de la final. Qui molt segurament tampoc estarà al projecte de l’any que ve –i no serà per falta d’interès en renovar-lo– és Pablo Fernández.

L’estrella del Nàstic acaba contracte després de quatre temporades com a davanter insígnia del club. Aquesta temporada ha destacat també en l’aspecte golejador acumulant 15 dianes i mostrant un rendiment de jugador de Segona Divisió. D’haver assolit l’ascens el Nàstic el club grana tindria més opcions de retenir l’asturià, però Pablo ha demostrat prou talent per cridar l’atenció d’equips que permetran que faci un salt en la seva carrera.

Hi ha també més noms importants que acaben contracte dilluns. El capità Joan Oriol és un d’ells, tot i que ell mateix ja ha assegurat que vol continuar un any més. En la parcel·la defensiva també està Pol Domingo, jugador essencial els darrers anys, però que va perdre presència en el darrer tram de la temporada amb l’arribada de Migue Leal.

El lateral també acaba contracte i el seu nivell ja atrau l’interès d’altres equips de la categoria amb els quals el Nàstic haurà de lluitar per renovar-lo. Finalment, Gorka Pérez, Borja Granero i Unai Dufur són els dos defensors que també acaben contracte.

El cas de Marcel Céspedes és particular, perquè després d’un any cedit el Nàstic guarda una clàusula que el pot renovar de forma unilateral. L’altra demarcació més afectada és la porteria. Tant Alberto Varo com Dani Rebollo s’hauran d’asseure a negociar la seva continuïtat.

Al mig del camp Ander Gorostidi i David Concha també estan a la llista. El basc és el més destacat, perquè és, amb 3.200 minuts, el que més ha jugat de la plantilla aquesta temporada. Finalment, el segon capità Marc Fernández també acaba contracte.

Onze jugadors mantenen contracte, deu fins al 2026. Entre aquests hi ha Marc Montalvo i Óscar Sanz, cridats per ser el pal de paller de l’any que ve i també destacats com Víctor Narro i Antoñín. Tot i que tenir en contracte no evita que puguin rebre ofertes suculentes.

Antonio Leal, David Juncà, Álex Jiménez, Jaume Jardí i els cedits Nil Jiménez i Marc Álvarez se sumen a la llista i Enric Pujol, estarà vinculat fins al 2027. Amb aquestes fitxes el Nàstic ha de començar quines s’ha de lluitar per retenir i quines s’han de canviar per buscar l’ascens el pròxim any.