El Nàstic es queda sense el seu 'Carvajal': Migue Leal s'acomiada del club

El Nàstic de Tarragona perd una de les seves peces més destacades dels últims mesos. Migue Leal, que havia arribat al club el passat mes de gener, ha anunciat la seva marxa a través de les xarxes socials. El lateral castellonenc ha estat una de les grans revelacions del tram final de temporada i s'havia consolidat com a titular indiscutible al lateral dret, relegant a la banqueta un home important com Pol Domingo.

En només sis mesos, Leal s’ha convertit en un jugador imprescindible, aportant solidesa defensiva i profunditat per banda. Ha repartit fins a 4 assistències, l'última d'elles en el partit d'anada de la final del Play-off d'ascens contra la Real Societat B i ha celebrat un gol.

El jugador ha volgut acomiadar-se del club i de l’afició amb un emotiu comunicat: «Han sigut 6 mesos molt intensos en els que quasi aconseguim l’ansiat ascens de categoria que tant mereixíem», ha expressat Leal, que també ha volgut agrair el suport del cos tècnic, treballadors del club, companys i afició: «Sou el major patrimoni que té el club. Estic segur que aviat el club estarà al lloc que es mereix. El Nàstic tindrà un lloc al meu cor per sempre.»

Amb la seva sortida, el Nàstic perd un lateral dret de garanties, al qual molts comparaven amb Carvajal tant per la seva posició al camp i intensitat a l'hora de jugar com per la seva semblança física.