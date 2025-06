Javi Sanz no continuarà a la direcció esportiva del Nàstic

Javi Sanz no continuarà liderant la direcció esportiva del Gimnàstic de Tarragona. Després de dues temporades al capdavant de l’àrea esportiva del club, el Nàstic ha anunciat a les xarxes socials que el madrileny finalitza la seva etapa a Tarragona.

En el seu comiat, Sanz ha volgut fer balanç del seu pas pel Nàstic: «Després de dues temporades, és el moment d’acomiadar-me. Han estat dos anys intensos, treballats i patits que, per desgràcia, no s’han pogut culminar amb l’objectiu pel qual vaig venir: aconseguir l’ascens de categoria.»

També ha tingut paraules d’agraïment per a totes les persones que l’han acompanyat en aquest camí: directius, jugadors i treballadors del club. «Vull agrair especialment als jugadors que van decidir adherir-se als dos projectes i el seu compromís durant aquest temps», ha destacat.

Sanz ha valorat molt positivament l’oportunitat que va rebre: «Sempre agrairé que en el seu moment es posés en les meves mans, amb només 30 anys, el desenvolupament d’aquest projecte, una responsabilitat gens fàcil.»

El ja exdirector esportiu s’acomiada «amb el cap ben alt i la consciència tranquil·la d’haver-ho donat tot cada dia, sense excuses, per assolir els objectius plantejats», i ha volgut remarcar el respecte i el reconeixement que ha rebut per part de l’afició. «Tant de bo us pugui veure aviat de tornada al futbol professional, perquè sou una afició d’una altra categoria, d’un altre nivell, i que sempre respon en l’adversitat. Gràcies.»

El Nàstic li ha agraït la seva feina, el compromís i la professionalitat demostrada durant aquest temps.