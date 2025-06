Cap jugador del Nàstic, un exgrana i un tarragoní a l'onze ideal de la Primera RFEF

La Primera Federació ha publicat aquest dijous a les seves xarxes socials l'onze ideal de la temporada, format pels futbolistes que millor han rendit tant al Grup 1, on ha competit el Nàstic, com al Grup 2. Malgrat haver-se quedat a un pas de l’ascens de categoria, els grana no han obtingut cap representació en aquest onze. Tot i així, hi figura un jugador tarragoní.

Es tracta de Guillem Molina, defensa central vallenc de l’UD Ibiza, que ha estat escollit com un dels dos millors centrals de la categoria. Curiosament, aquesta ha estat una de les posicions que més maldecaps han generat a les oficines del Nou Estadi aquesta temporada.

L'altre futbolista amb vinculació al Nàstic present en el millor onze de la temporada a la categoria és Víctor Valverde. L’extrem gironí ha completat un any espectacular: va disputar la primera meitat de la temporada amb el filial del Vila-real i la segona amb l’Atlético Sanluqueño. En total, entre els dos equips, Valverde ha marcat 10 gols i ha repartit 6 assistències a la Primera RFEF, uns registres que li han permès fitxar per l’Albacete, de la Segona Divisió. El gironí va formar part del filial del Nàstic, la Pobla de Mafumet, durant les temporades 21/22 i 22/23 i fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip en un partit al Nou Estadi contra l’Andorra.

La resta de l’onze ideal es completa amb Andrés Prieto (Ponferradina) a la porteria; David Vicente (Murcia) al lateral dret; Carlos Hernández (Ceuta), que acompanya Molina al centre de la defensa; i Sergio Nieto al lateral esquerre.

El mig del camp l’integren Sergio Molina (Andorra), Chema Núñez (Antequera) i Bicho (Cultural Leonesa). A la línia d’atac, Víctor Valverde ocupa la banda dreta, Liberto Beltrán la banda esquerra i Gonzalo García (Real Madrid Castilla), màxim golejador de la categoria, completa l’equip com a davanter centre.