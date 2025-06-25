Futbol
La Pobla de Mafumet se salva gràcies a l'ascens del Girona B
El filial del Nàstic evita el descens compensat a la lliga Elit després que el Girona B hagi pujat a Segona RFEF
La Pobla de Mafumet continuarà un any més a la lliga Elit. El filial del Nàstic va certificar la permanència el darrer cap de setmana, un mes després d'acabar oficialment la temporada, gràcies a l'ascens del Girona B a la Segona Federació.
El conjunt pobletà va evitar el drama del segon descens consecutiu a l'últim sospir. Malgrat que el filial del Nàstic va acabar la temporada fora de les places de descens, en dotzena posició, podria haver patit un descens compensat. De Segona RFEF van descendir el Cornellà i el Badalona Futur, uns forats que es van omplir primer amb l'ascens del Reus FC Reddis. Els pobletans necessitaven que un segon equip català ocupés aquesta nova plaça perquè, en cas de no fer-ho, la sobrepoblació d'equips a Tercera Federació hauria provocat una reacció en cadena. En Tercera Federació hauria baixat de forma compensada un equip a la lliga Elit i, al seu temps, la Pobla de Mafumet hauria caigut a Primera Catalana, una categoria que fa gairebé vint anys que no trepitja.
La victòria del Girona B contra l'UD San Fernando va acabar de salvar el que ja ha sigut una temporada desastrosa per al filial del Nàstic. Després del descens compensat l'any passat de Tercera RFEF, el conjunt pobletà va completar un curs decebedor en el qual s'esperava que lluités per l'ascens i va acabar esforçant-se per no descendir. De fet, quan tenia tot de cara per evitar patir, va perdre a l'última jornada contra la Rapitenca i va dependre d'un miracle que es va donar. Aquest curs, la jove plantilla va patir diferents canvis tant en forma de jugadors com a la banqueta, amb Manel Cazorla al capdavant i després amb l'entrada de David Escandell a la recta final.
Ara mateix, el filial grana es troba sense entrenador, després que Escandell i el seu cos tècnic fos destituït. Després de certificar a la lliga Elit, la Pobla de Mafumet, amb Albert Virgili com a director esportiu, pot començar a establir el nou projecte.