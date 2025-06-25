Futbol
L’afició del Nàstic, un tresor que s’ha de cuidar i potenciar
El duel de diumenge va ser un exemple més de la crescuda de la massa social amb molta gent jove engrescada
El Nàstic va tornar a certificar el passat diumenge que té un tresor amb la seva afició. El conjunt grana ha tancat una temporada demostrant que ha crescut en massa social i es presenta com el major suport i un repte per a l’entitat de cara a la pròxima temporada.
No hi ha molts equips d’aquesta categoria amb la força que van demostrar els nastiquers el passat diumenge. L’equip arribava amb l’eliminatòria extremadament complicada. L’1-3 al Nou Estadi va ser un gran cop que requeria un miracle, a més, el desplaçament a Zubieta era llarg, costós i, també, amb poques oportunitats d’assolir una entrada. Així i tot, l’afició va respondre en massa sense deixar-se enfonsar per cap d’aquestes traves.
Més de 350 aficionats es van desplaçar fins a Zubieta per animar el seu partit en directe. Només 350 tenien entrades i van omplir sis busos mentre que molts altres ho van fer sense entrada esperonats per l’anunci de la Fan Zone que havia preparat el Nàstic a l’exterior de l’estadi. Més d’una vintena d’aquests no es van poder contenir i van pujar un turó per aconseguir una escletxa per on veure i animar als seus jugadors. D’altra banda, a Tarragona, milers de nastiquers, en la majoria joves, van tornar a assistir a la crida i es van presentar al Parc Francolí, aguantant un xàfec durant el duel. En molts altres equips, aquests factors i dificultats haurien dissuadit a la gent, però els nastiquers es van fer més forts. Van creure, van animar, es van esperançar amb l’equip amb el 0-2 i van plorar al final del partit.
Aquest sentiment aconseguit un any més és el tresor del club en aquesta categoria ruïnosa com és la Primera Federació, un tresor que s’ha de cuidar i que el club ha de treballar per potenciar amb la següent campanya d’abonaments que s’està preparant.