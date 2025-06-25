Futbol
El futur es desxifrarà en els pròxims dies: primer direcció esportiva i tècnic
Roberto Torres va ser el primer en acomiadar-se del club
Després del cop, la maquinària als despatxos del Nàstic comença a rodar per afrontar la pròxima temporada. Falta menys d’una setmana per al 30 de juny, quan un total de catorze jugadors acabaran el contracte amb el club. Durant aquesta setmana s’han de donar diferents passos per començar el projecte, el primer assegurant la part tècnica.
Tant el director esportiu Javi Sanz com l’entrenador Luis César compten amb contracte en vigor de cara al pròxim curs. Amb tot, tal com va assenyalar el president executiu del Nàstic Lluis Fàbregas, aquesta setmana hi haurà una reunió interna dels responsables tècnics amb el Consell d’Administració per valorar el curs. En aquest primer pas, es concretarà la continuïtat de Sanz i també es decidirà si Luis César ha de ser o no qui encapçalarà el nou projecte. Amb aquests fonaments, es començarà a concretar les renovacions i es donarà el tret de sortida al mercat de fitxatges. La primera baixa, però, ja està confirmada i és que Roberto Torres va comunicar per xarxes socials que s’acomiada de l’equip.