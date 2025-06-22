Final: No ha pogut ser. El Nàstic cau a tocar del miracle
Real Sociedad B
Guibelalde (108')
Finalitzat
1
2
Nàstic
Jardí (36') J.Oriol de penal (78')
Final
No ha pogut ser. El Nàstic perd 1-2 i es queda a les portes de l'ascens.
Tres d'afegit
Rebollo surt a rematar cada pilota parada.
ERA PENAL
Targeta groga per a Joan Oriol per protestar. Rematada de Marc Fernández que toca a la mà del defensor dins de l'àrea. No xiula l'àrbitre.
FINS AL FINAL NÀSTIC VA
Canvi del Sanse
Entra Lebarbier per Mikel.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Antonio Leal.
Gol de la Real Sociedad B
Penal per a la Real Sociedad B
Comença la segona part de la pròrroga amb canvi
Entra Roberto Torres per Gorostidi.
Anem a la segona part de la pròrroga.
Només queden 15 minuts.
Canvi del Sanse
Entra Agote per Goti.
Busca el tercer el Nàstic
Córner al punt de penal, però el rematada per sobre del travesser.
Canvi del Nàstic
Entra Antonio Leal per Pol Domingo.
Comença la pròrroga
Mou la pilota el Sanse.
El partit va a la pròrroga
Falta un gol més.
Tres minuts d'afegit
El partit anirà al 93'.
Targeta groga pel Nàstic
La veu Pablo Fernández.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Migue Leal.
La té Marc Fernández!
Internada de Víctor Narro que Marc Fernández remata amb força amb la dreta i surt fora per poc.
HO HA FET EL CAPITÀ CONTINUA IL·LUMINAT EL SENDER
Pilota en llarg que busca Narro i surt Arana més ràpid i se la treu de les cames. Álex Jiménez va de nou a buscar-la i aquesta vegada Arana va tard. Penal clar. El capità no ha dubtat mai i al centre va posar el 0-2 per igualar l'eliminatòria. Etern capità. Partit immens de Joan Oriol.
GOOOOOOOL DE JOAN ORIOL!!
PENAL A FAVOR DEL NÀSTIC
Una groga per cada
La veu Pol Domingo i Carrera per una picabaralla.
Canvi del Nàstic
Entra Marc Fernández per Jaume Jardí.
Triple canvi del Sanse
Entren Marchal, Carrera i Guibelalde i marxen Mariezkurrena, Carbonell i Astiazaran.
Doble canvi del Nàstic
Entra Narro i Jiménez per Antoñín i Concha.
S'ha de tornar a provar
Després de la bona arrencada, el Nàstic ha baixat pistonades. Toca provar de nou i buscar porteria.
Canvi del Sanse
Surt Orobengoa per Eder Garcia.
El Nàstic domina
Pilota per al Nàstic, qui busca poc a poc una jugada.
El Sanse reclama groga i l'àrbitre treu groga per simular
Passada filtrada del Sanse que busca la rematada Mariezkurrena i es tira quan veu com s'apropa Óscar Sanz, però l'àrbitre no pica i li treu la groga.
Comença a ploure
La boira ve amb la pluja. El Sanse desperta.
Prem l'accelerador el Nàstic amb la boira
Apareix la boira en el camp, però el Nàstic no fa més que créixer i buscar la porteria rival.
Comença la segona meitat amb ocasió!
Xut creuat de David Concha que surt fora.
El Parc Francolí celebra
Descans
El sender es manté. Gol a la primera meitat. Falta el segon per forçar la pròrroga.
Óscar Sanz!
Rematada lateral d'Óscar Sanz a les mans del porter.
HA PROVAT I HA MARCAT UN GOLÀS
Centrada de Jaume Jardí amb l'esquerra que Antoñín ha anat amb tot a rematar-la. No ha arribat, però el bot ha sorprès Arana i s'ha colat al fons de la xarxa.
GOOOL DEL NÀSTIC!!!
Falten més rematades
El Nàstic lluita pel control, però es queda massa lluny en les seves aproximacions. No hi ha rematades clares. Falta provar més.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Marc Montalvo.
Doble ocasió per al Nàstic!
Antoñín remata una centrada d'Óscar Sanz, però un defensor la bloca. La jugada continua i és Jaume Jardí que remata un nou centre d'esquena que cau suau a les mans d'Arana.
Torna a picar el Sanse
Contraatac a l'esquena de la defensa grana. Centrada al segon pal que remata Asitiazaran per sobre del travesser.
El Nàstic ataca amb més criteri
El conjunt grana avança cada vegada amb més criteri. Ara falta que les aproximacions es transformin en ocasions.
La té el Sanse
Contraatac que lidera Astiazaran per l'esquerra. Centre lateral al segon pal i Mikel Rodríguez remata per sobre del travesser.
Targeta groga per al Sanse
La veu Rupérez.
El Sanse no ho posarà fàcil
El Sanse respon als cops. El filial basc busca obrir el camp amb passades llargues per buscar el seu gol quan el mur grana ofereixi una escletxa.
El Nàstic vol la iniciativa
El Nàstic fa un pas endavant cap a la porteria contrària, però encara ha de superar amb claredat un Sanse combatiu.
Targeta groga per al Sanse
La veu Eder Garcia.
Compte Migue...
Falla una passada el lateral i la pressió del Sanse converteix el dubte en una centrada a l'àrea que no remata ningú per sort.
La primera del Nàstic!
Roba Montalvo al mig del camp i Gorostidi filtra una passada interior cap a Antoñín. Aquest supera els defensors i en el mà a mà, falla amb un tir tou que atura Arana.
El Sanse s'apropa
El Sanse es mou per l'esquerra i el seu talent força el primer córner del partit. Rebollo atura el cop de cap.
Comença el partit
Mou la pilota el Nàstic.
Nastiquers en la muntanya
Els aficionats del Nàstic sense entrada han pujat a un turó per veure el partit com poden.
Narro, castigat o reservat?
Hi ha una absència important a l'onze del Nàstic. Víctor Narro, crack grana, s'ha quedat fora de l'onze inicial i David Concha ha entrat en el seu lloc. Ha sigut un càstig per la reacció del canvi de la setmana passada? O està reservat per sorprendre a la segona meitat? Això només ho saben ell i Luis César.
Parella inèdita
Pol Domingo i Óscar Sanz, parella inèdita de reconvertits que entra en el partit més decisiu de la temporada. El primer ha estat absent des de l'entrada de Migue Leal. Va perdre la seva posició a la banda i no havia estat provat de central (la seva posició quan va debutar amb el Nàstic) fins ara. En el partit decisiu, Luis César ha apostat per re(re)convertir a Pol Domingo, passant per davant d'Antonio Leal.
Enric Pujol és baixa per lesió
El jove jugador del juvenil A, Enric Pujol, no ha entrat entre els seleccionats ni a l'onze ni a la banqueta. Unes molèsties físiques l'haurien deixat fora.
Banqueta local
Zango (ps), Astigarraga, Lebarbier, Orobengoa, Guibelalde, Dario Ramírez, Marchal, Merino, Agote, Osazuwa, Carrera i Gorosabel.
Onze de la Real Sociedad B
Arana, Balda, Peru Rodríguez, Beitia, Ruperez, Carbonell, Eder Rodríguez, Goti, Astiazaran, Mikel Rodríguez i Mariezkurrena.
Banqueta del Nàstic
Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Unai Dufur, David Juncà, Marc Fernández, Antonio Leal, Álex Jimenez, Roberto Torres, Víctor Narro i Agus.
Onze SOPRENENT del Nàstic!
Dani Rebollo, Migue Leal, Pol Domingo, Óscar Sanz, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, David Concha, Jaume Jardí, Antoñín Cortés i Pablo Fernández.
La final està a punt de començar!
Nervis, il·lusió, eufòria, alegria, temor... De tot s'està vivint a Zubieta abans del partit decisiu del Nàstic. Es necessita un miracle, sortir a morir i guanyar per tres gols de diferència. Amb aquest resultat, sigui 1-4, 2-5, 0-3... el Nàstic serà de Segona. Qualsevol altre, serà la Real Sociedad B l'afortunat. Nàstic: per tots aquells que han estat i per tots els que estaran. Fins al final!