Futbol
La marea grana escalfa motors a Sant Sebastià amb una rebuda apoteòsica del Nàstic
Centenars de seguidors han fet sentir l’equip com a casa a Zubieta
Centenars d’aficionats del Nàstic han rebut aquest diumenge a la tarda l’equip grana en una autèntica festa a la Fan Zone de Sant Sebastià. La rebuda, organitzada minuts abans de l’arribada dels jugadors a les instal·lacions de Zubieta, ha estat multitudinària, amb crits d’ànim, bengales i càntics que han fet sentir als futbolistes el suport incondicional de la seva afició a més de 400 km de casa.
Els seguidors nastiquers han començat a arribar al País Basc des de primera hora del matí. Sis autocars plens d’aficionats han sortit des de Tarragona, i molts més han viatjat en cotxes particulars, omplint de granes els carrers propers a l’estadi de la Real Sociedad B.
El punt neuràlgic de la prèvia ha estat l’Espai Nàstic, una Fan Zone situada a Bugatti Erretegia, on els aficionats s’han concentrat per escalfar motors abans de la gran final del play-off d’ascens a Segona Divisió A.