Futbol
L’afició del Nàstic es fa notar a Zubieta
Els nastiquers es van concentrar en la fanzone i van acompanyar l’equip des de l’arribada
L’afició del Nàstic no ha fallat. Els centenars de nastiquers que s’han desplaçat, amb entrada o sense, s’han reunit en la Bugati Erretegia, la fanzone que ha facilitat el Nàstic. Allà han rebut els seus gladiadors per donar ànims i marcar el primer gol des d’abans del partit.
Després de rebre el bus allà, han acompanyat a l’equip fins la mateixa porta sense parar d’animar. Allà, s’han muntat la seua festa particular per aixecar els ànims abans de fer l’èpica.
Molts nastiquers han entrat a les seues localitats, però altres, sense entrada, han arribat per buscar un forat per veure el partit, o han tornat el Bugati Erretegia per veure el duel allà.