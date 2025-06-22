Diari Més

L'afició grana celebra els gols del Nàstic amb una gallina

Un grup d’aficionats que seguien el partit des de la muntanya ha animat una gallina trobada a la zona

Un aficionat del Nàstic agafant la gallina

Durant el partit del Reial Societat B contra el Nàstic, un grup d’aficionats ha viscut el matx d’una manera ben singular des de la muntanya propera al camp. 

Allunyats de la multitud i sense accés al camp, aquests seguidors grana han trobat una companya de celebració inesperada: una gallina que passejava per la zona.

Vídeo del moment amb la gallina

Els aficionats han envoltat l'animal amb càntics i crits d’ànim durant el transcurs del partit. Amb aquesta curiosa companyia, la festa i la passió pel Nàstic no han minvat, sinó que han creat un ambient d’allò més original.

imatge de la gallina

Els seguidors han aprofitat l’ocasió per immortalitzar la gallina «més grana» i compartir el moment a través de les xarxes socials. 

