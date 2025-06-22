Futbol
Així es viu al Parc del Francolí el Real Societat B - Nàstic
L'afició segueix el partit amb intensitat a la pantalla gegant que s'ha instal·lat per l'ocasió
Tarragona respira futbol i el Parc del Francolí n’és una de les mostres més clares. Centenars d’aficionats del Nàstic s’han reunit aquest vespre a la Fan Zone habilitada per seguir en directe, a través d’una pantalla gegant, el partit de play-off d’ascens del conjunt grana.
Amb un ambient carregat de nervis, esperança i il·lusió, els nastiquers viuen el matx com si fossin dins del mateix estadi. La primera gran explosió d’alegria ha arribat amb el primer gol del partit, obra de Jaume Jardí.
La reacció al Parc del Francolí ha estat immediata: crits, abraçades i emoció compartida entre desenes de famílies, grups d’amics i seguidors que han volgut viure junts un moment clau en el camí cap a l’ascens.