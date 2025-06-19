Futbol
El malagueny Abraham Domínguez xiularà el Sanse-Nàstic
Aquesta temporada va dirigir el Cultural-Nàstic i va castigar al conjunt grana amb dos penals, un de dubtós
El Nàstic de Tarragona ja sap qui serà l'àrbitre del decisiu partit contra la Real Sociedad B per l'ascens de categoria. Abraham Domínguez Cervantes, col·legiat de Málaga, serà l'encarregat de dirigir el partit, segons ha designat el Comitè Tècnic d'Àrbitres presidit per Luis Medina Cantalejo.
Domínguez Cervantes ja és un àrbitre conegut per al Nàstic. Concretament va ser l'encarregat de xiular el duel al Reino de León contra la Cultural Leonesa. En aquell duel el conjunt de Dani Vidal va perdre per 2-1, amb dos penals en contra, un de dubtós. En el balanç de 14 partits que ha xiulat aquesta temporada, només hi ha una victòria visitant i va ser l'Unionistas, que va acabar amb un home expulsat, al camp del Bilbao Athletic. La resta són nou victòries locals i quatre empats. El malagueny ja ha participat en la fase d'ascens, concretament a la final de campions entre el Ceuta i la Cultural Leonesa que va acabar amb el 4-3 a favor dels locals. En aquell partit, Domínguez Cervantes va xiular el penal que va suposar el 2-3 a la Cultural i va acabar expulsant un jugador dels lleonesos.
L'andalús estarà acompanyat per Manuel Herrera Ruíz, de Cádiz, i Francisco Manuel Gómez Florido, també malagueny, com a àrbitres assistents. Manuel Camacho Garrote, de Córdoba.