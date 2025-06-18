Futbol
Víctor Narro, Pablo Fernández i Antoñín Cortés, els ‘sants’ a encomanar-se per assolir el miracle
Sempre que el Nàstic ha assolit una golejada enguany, algun dels tres ha sigut protagonista
El Nàstic de Tarragona des d’ahir treballa per obrar el ja anomenat per l’afició com el miracle de Zubieta. Per aconseguir-ho, necessita guanyar per tres gols a la Real Sociedad B, tota una golejada. El conjunt grana ja sap enguany el que és passar per sobre dels seus rivals en un festival de gols i, sempre que ha passat, Víctor Narro, Pablo Fernández i Antoñín Cortés han sigut els protagonistes. Ara, amb la necessitat de gols, els tres són els millors ‘sants’ a encomanar-se.
No és cap descobriment destacar que si el Nàstic s’ha convertit enguany en una màquina de fer gols és gràcies al rendiment del trident d’atac. Entre Pablo i Antoñín sumen 25 gols durant tot el curs i Víctor Narro n’ha sumat sis més, a banda de ser el millor escuder amb nou assistències.
Enguany, el Nàstic ha demostrat que si el rival es confia, abaixa els braços o perd la concentració durant un instant, és capaç de passar per sobre amb la força d’un tren. El potencial de golejada que té l’equip l’han patit la Ponferradina (5-1), la Gimnástica Segoviana (5-0), l’Unionistas (4-0) i el Real Unión (4-1). En el balanç d’aquests quatre partits, Pablo Fernández és l’executor més habitual perquè n’ha sumat un total de cinc dianes, dos amb la seva especialitat, les rematades de cap, i dos amb el peu.
L’asturià va ser l’encarregat d’obrir la llauna contra la Segoviana amb un doblet i va rescatar l’equip marcant el 2-1 i 4-1 final contra el Real Unión. Contra l’Unionistas va anotar sortint des de la banqueta per completar la festa grossa i, contra la Ponferradina va estar absent. A més, el Far de Candás ha demostrat que il·lumina més en moments de pressió, i ja suma quatre gols de forma consecutiva, marcant i tots i cadascun dels partits del play-off.
Pablo Fernández és l’executor principal, però en aquestes golejades també va jugar un paper important Antoñín Cortés. L’andalús suma un gol i una assistència en el balanç dels quatre duels, però el seu rendiment sobre la gespa va ajudar a completar aquestes golejades.
Contra la Ponferradina va brillar per solucionar el partit amb gol i assistència i contra el Real Unión, malgrat no anotar, va forçar una expulsió i un penal que va executar Joan Oriol per obrir la llauna. La seva espontaneïtat i la capacitat de generar-se jugades serà crucial per trencar el gel. De fet, contra el Sanse ja en va tenir una ocasió clara amb un tir des de l’interior de l’àrea, però el porter Arana se’l va aturar al primer temps.
En el cas de Víctor Narro s’ha demostrat ser l’habilitador predilecte del conjunt grana i per la banda esquerra és un punyal. Contra l’Unionistas va obrir la llauna amb una genialitat i va brindar una assistència a Pablo per al segon i contra la Ponferradina va anotar el 2-1 per iniciar la golejada.
Amb un toc gràcil va engaltar una passada en llarg d’Antonio Leal per després definir amb un barret. Com un afegit, ha estat clau en les darreres quatre victòries grana a domicili. Repartint dues assistències en l’1-3 contra el Bilbao Athletic, amb una contra el Barça Atlètic i enllaçant amb Antoñín pel 0-1 a Balaídos. Fa dues setmanes, va fer màgia amb Pablo per guanyar 0-1 al Murcia.
També s’ha de fet una menció especial a Jaume Jardí. El reusenc, coronat com a revulsiu d’or del Nàstic, també va donar la cara en aquestes golejades amb dos gols i dues assistències i segur que tindrà el seu paper a jugar a Zubieta.
Es necessita una gesta, un miracle i serà molt difícil, però si alguna cosa ha demostrat el Nàstic de Tarragona aquesta temporada és que té arguments en atac i aquestes tres peces, ben posicionades sobre el tauler, seran més que sants per als nastiquers aquest diumenge a Zubieta.