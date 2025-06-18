Futbol
El Nàstic ja ha sortejat les 75 entrades dobles per a la final de Zubieta
Els guanyadors hauran de pagar només 20 euros per l'entrada
El Nàstic va sortejar ahir les 75 entrades dobles per a la final de Zubieta d'entre els socis que van participar. L'entitat grana va rebre un total de 2.040 peticions vàlides –d'entre les 3.037 rebudes inicialment–, que van entrar en el sorteig davant notari que va tenir lloc a la sala de premsa del Nou Estadi davant una quinzena de socis.
Els guanyadors hauran de pagar només 20 euros per l'entrada, perquè l'entitat grana ha destacat que contractarà un bus a càrrec del club per facilitar el transport als guanyadors que ho necessitin.