Futbol
L’afició i els jugadors s’encomanen amb fe al miracle del Nàstic a Zubieta per assolir l’ascens
L’equip treballa des d’avui per donar la sorpresa a un filial que ja va celebrar la gesta a Tarragona
El Nàstic de Tarragona necessita un miracle a Zubieta. La derrota per 1-3 al Nou Estadi Costa Daurada contra la Real Sociedad B obliga el conjunt tarragoní a fer una gesta històrica i guanyar per tres gols al filial basc al seu camp. Avui, els jugadors han tornat a la feina amb el convenciment de produir aquest miracle i els nastiquers, a través de les xarxes socials, s’han apuntat amb un missatge que resa «1% de possibilitats, 99% de fe».
El capità del Nàstic, Joan Oriol, va ser el primer en alçar la veu en el postpartit i també ahir a través de les xarxes socials. El cambrilenc va ser clar en el missatge: que «comencem a preparar el partit més important i ho fem amb fe, amb il·lusió i amb un somni al cor per fer-ho possible». A més, va afegir que «hem arribat fins aquí caminant junts, patint, creient i somiant. Si hem arribat tan lluny, per què no podem fer l’últim pas?».
En la mateixa sintonia va estar un dia abans el segon capità grana, Marc Fernández, subratllant que «no us oblideu, som el Gimnàstic de Tarragona» un crit al cel per a tothom a no baixar del vaixell abans d’hora. I també una promesa per part dels capitans que diumenge, a Zubieta, tots els jugadors es deixaran la pell per obrar un miracle o moriran intentant-ho.
Els passos d’un miracle
El conjunt grana ha de guanyar per tres gols a Zubieta exhibint abundància en atac, però sense descuidar la defensiva. S’ha de tenir en compte que la Real Sociedad B es pot defensar atacant. Cada gol del Sanse obligarà el Nàstic a marcar dos més perquè l’empat beneficia al filial.
El tècnic Luis César va ser clar en el postpartit a l’hora d’encarar el miracle: «Anirem a Sant Sebastià a marcar dos gols abans del minut 90’. No hi ha més». Amb un 0-2, els grana forçarien la pròrroga i tindrien 30 minuts més d’oxigen per assolir la gesta. Malgrat la dificultat, el gallec va subratllar que «he vist de tot en el món del futbol i no ho veig impossible».
Gestes passades
El Nàstic necessita pólvora, i això ja ho ha tingut aquesta temporada. Resultats com el 5-0 contra la Segoviana, el 5-1 contra la Ponferradina i el 4-0 contra l’Unionistas són un exemple de la qualitat ofensiva de l’equip.
Pel que fa a remuntades èpiques, això també s’ha vist a can Nàstic. La més recordada va ser el 2018, quan l’equip es jugava la permanència a Segona contra la Cultural Leonesa. El duel va començar 0-2 i el Nàstic va remuntar i guanyar per 5-3, marcant cinc gols en vint minuts. Al 2020, els grana, amb un home menys, van aixecar un 0-2 a l’Andorra per acabar 4-2 amb un doblet de Roger Brugué.
Pel que fa a guanyar a Zubieta, el Nàstic va aconseguir l’any passat un resultat vàlid només per als primers 90 minuts. El conjunt llavors entrenat per Dani Vidal va guanyar per 0-2 al filial basc amb gols de Pablo Fernández i Jaume Jardí. Dos gols en dos minuts que van castigar el tram de dubtes del filial basc. Ara, el Nàstic ho ha de repetir i millorar per assolir el ja anomenat el miracle de Zubieta.