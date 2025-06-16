Futbol
El precedent que demostra que la remuntada del Nàstic a Zubieta és possible
Els granes creuen en la remuntada i el Madrid Castilla va demostrar, en els Play-offs de 2023, que és possible
La derrota al Nou Estadi contra la Real Sociedad B ha estat un cop molt dur per als jugadors del Nàstic i per a tots els nastiquers que van acompanyar l’equip. Un filial txuri-urdin molt endollat i la mala fortuna en moments clau van desembocar en un 1-3 provisional que converteix l’ascens a Segona en gairebé una heroïcitat per als granes. Tanmateix, no és un repte impossible: el filial del Madrid, el Castilla, ja va demostrar el 2023 que és factible.
Els granes volen agafar aquest precedent com a referència i emmirallar-se en la gesta de l’equip blanc per intentar repetir-la a Zubieta, on encara queden 90 o 120 minuts per disputar. L’equip confia a revertir el resultat davant d’un filial que ara mateix ho té tot de cara.
Fa dues temporades, el 2023, els Play-Offs d’ascens a Segona van emparellar els filials del Barça i del Madrid a la semifinal. El primer assalt d’aquest miniclàssic es va disputar a l’estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí, on el filial blaugrana, dirigit per Rafa Márquez, es va imposar per 4-2 amb gols de Chadi Riad, Roberto Fernández i un doblet de Luismi Cruz. Per part del Madrid, van marcar Nico Paz i Carlos Dotor des del punt de penal. A més, el partit va estar marcat per la tensió a la grada, que es va cebar especialment amb Iker Bravo, futbolista blanc amb passat al planter blaugrana.
La contundent derrota a Barcelona complicava molt les opcions del Madrid, que, tanmateix, tenia la tornada al seu estadi i l’avantatge de passar en cas d’empat després de la pròrroga. Però no va caldre arribar a aquest escenari: el Madrid va sortir amb molta força i, al minut 20, Carlos Dotor va marcar el primer gol per acostar els madridistes.
No va ser fins al minut 78 que els blancs van igualar l’eliminatòria, gràcies a un gol del mateix Iker Bravo, forçant així la pròrroga. Al temps extra, Sergio Arribas va transformar un penal al minut 95 per culminar la remuntada i classificar el Madrid per a la final de la promoció d’ascens. Un resultat que ara el Nàstic necessita replicar a Zubieta si vol donar la volta a l’eliminatòria.
La gesta és complicada i el repte, majúscul, però el futbol ha demostrat una i mil vegades que res no és impossible. En una eliminatòria, el poder d’un sol gol pot canviar el rumb d’un partit: pot esperonar uns i posar la por al cos dels altres. Des del minut 0 fins al 90, l’equip té la missió d’igualar l’eliminatòria i, si cal, gaudir de 30 minuts més per culminar la remuntada. Amb la força d’una ciutat sencera al darrere i el dolor acumulat d’altres derrotes, el gegant del Nàstic vol aixecar-se de la manera més inesperada i tornar a l’afició tot el que la pilota li deu.