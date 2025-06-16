Diari Més

Els nastiquers no van fallar i van tenyir de grana l’estadi hores abans del duel

El Nou Estadi va batre el rècord amb 14.591 espectadors

Els membres de la penya d’Orgull Grana de camí a Gol Nord abans del partit.

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

Els nastiquers no van fallar. El Nou Estadi Costa Daurada va registrar el rècord d’assistència de l’última dècada amb 14.591 espectadors presents a les graderies. El Temple grana es va omplir per sobre de la seva capacitat tenyint de grana amb nastiquers que no van parar d’animar.

De fet, la il·lusió, l’emoció i la passió començaven a tenyir els voltants de l’estadi fins tres hores i mitja abans de l’inici de l’encontre. Els aficionats van estar en d’hora per pair els nervis de la prèvia en grup a la Budallera, esperant també el moment de la rebuda dels seus herois. 

Aquell moment també va passar per a la història. Els jugadors del Nàstic van ser rebuts entre càntics d’ànim, bengales, coets i moltes abraçades en el seu recorregut des del monòlit fins a la porta d’accés al vestuari. Ningú podia parar de vibrar, i així va ser també a l’inici del partit. 

Malgrat el gol matiner de la Real Sociedad B, l’estadi va continuar donant suport al seu equip, fins a refredar-se amb el 0-2. Amb tot, el gol de Pablo Fernández va tornar a encendre l’afició amb l’esperança d’un empat possible rugint en favor dels seus, estirant-se dels cabells a cada rematada i protestant cada acció. 

Malgrat tot, no hi va haver final feliç i, amb l’1-3, molts nastiquers van abandonar el camp abans d’hora, mentre que d’altres es van quedar congelats en acabar el partit, entre tristos i desolats per viure un nou malson.

