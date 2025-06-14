Diari Més

Impressionant rebuda del Nàstic al Nou Estadi abans de la final contra el Real Sociedad B

Els aficionats han rebut amb entusiasme a l'equip durant la seva arribada

Imatge de la rebuda del Nàstic aquesta tarda al Nou Estadi

Marta OmellaRedactoraArnau Montreal Quesada
Tarragona

Impressionant rebuda als jugadors del Gimnàstic de Tarragona aquest dissabte a la tarda al Nou Estadi Costa Daurada que ja està més que preparat per acollir aquest decisiu enfrontament contra la Real Sociedad B, en el primer pas cap a l’esperat ascens.

Des d'hores abans del xiulet inicial, que tindrà lloc a les 20.30 h, centenars d’aficionats s’han concentrat als voltants del recinte per rebre l'equip amb crits, càntics, banderes i bengales.

Els jugadors han estat rebuts amb una ovació ensordidora mentre baixaven de l’autocar i completaven el camí fins a arribar al Nou Estadi. Minuts abans, en canvi, l'autobús de la Real Sociedad B era reburt amb xiulades i crits d'ànim cap al Nàstic. 

