Futbol
Impressionant rebuda del Nàstic al Nou Estadi abans de la final contra el Real Sociedad B
Els aficionats han rebut amb entusiasme a l'equip durant la seva arribada
Impressionant rebuda als jugadors del Gimnàstic de Tarragona aquest dissabte a la tarda al Nou Estadi Costa Daurada que ja està més que preparat per acollir aquest decisiu enfrontament contra la Real Sociedad B, en el primer pas cap a l’esperat ascens.
Des d'hores abans del xiulet inicial, que tindrà lloc a les 20.30 h, centenars d’aficionats s’han concentrat als voltants del recinte per rebre l'equip amb crits, càntics, banderes i bengales.
Els jugadors han estat rebuts amb una ovació ensordidora mentre baixaven de l’autocar i completaven el camí fins a arribar al Nou Estadi. Minuts abans, en canvi, l'autobús de la Real Sociedad B era reburt amb xiulades i crits d'ànim cap al Nàstic.