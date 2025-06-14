Diari Més

Futbol

Final play-off: L'afició escalfa motors fent bullir el Nou Estadi

Els nastiquers tenyeixen de grana els voltants del Nou Estadi abans del partit

L'afició del Nàstic en la prèvia del Nàstic-Real Sociedad B.

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

Els voltants del Nou Estadi Costa Daurada comencen a tenyir-se de grana. Això és una final, és el primer pas i l'últim al Nou Estadi, i l'afició grana ho sap i no ha fallat. Dues hores abans del partit els voltants de l'estadi grana s'omplien d'aficionats, que han anat escalfant l'ambient a mesura que passaven els minuts, preparant-se per rebre els seus jugadors.

Els aficionats del Nàstic esperant l'arribada dels jugadors

Els nervis, la il·lusió i l'eufòria s'alternaven cada minut que passava, però l'obsessió és la mateixa: veure al Nàstic ascendir. Així doncs, els nastiquers no van fallar per animar els seus jugadors hores abans del partit.

L'afició animant abans de l'arribada del bus.
