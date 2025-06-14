Futbol
Final play-off: L'afició escalfa motors fent bullir el Nou Estadi
Els nastiquers tenyeixen de grana els voltants del Nou Estadi abans del partit
Els voltants del Nou Estadi Costa Daurada comencen a tenyir-se de grana. Això és una final, és el primer pas i l'últim al Nou Estadi, i l'afició grana ho sap i no ha fallat. Dues hores abans del partit els voltants de l'estadi grana s'omplien d'aficionats, que han anat escalfant l'ambient a mesura que passaven els minuts, preparant-se per rebre els seus jugadors.
Els nervis, la il·lusió i l'eufòria s'alternaven cada minut que passava, però l'obsessió és la mateixa: veure al Nàstic ascendir. Així doncs, els nastiquers no van fallar per animar els seus jugadors hores abans del partit.