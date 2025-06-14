Futbol
Els nastiquers també donen la benvinguda als seus rivals
No va faltar res quan l'autocar de la Real Sociedad B va entrar a la Budallera
Els primers en arribar al Nou Estadi van ser els integrants de la Real Sociedad B. Els nastiquers presents no van dubtar en donar una bona rebuda als rivals d'enguany.
Els jugadors de la Real Sociedad B va sentir l'escalf i la passió tarragonina. Els nastiquers no van dubtar en intentar fer tremolar i desconcentrar els seus rivals. La festa al Nou Estadi tot just està per començar.