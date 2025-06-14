Diari Més

Els nastiquers també donen la benvinguda als seus rivals

No va faltar res quan l'autocar de la Real Sociedad B va entrar a la Budallera

L'autobús de la Real Sociedad B entrant a les instal·lacions.Diari Més

Els primers en arribar al Nou Estadi van ser els integrants de la Real Sociedad B. Els nastiquers presents no van dubtar en donar una bona rebuda als rivals d'enguany. 

Rebuda de la Real Sociedad B

Els jugadors de la Real Sociedad B va sentir l'escalf i la passió tarragonina. Els nastiquers no van dubtar en intentar fer tremolar i desconcentrar els seus rivals. La festa al Nou Estadi tot just està per començar.

