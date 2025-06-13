Futbol
El Nou Estadi, d’encetar el curs buit a acomiadar-se ple d’il·lusió
Demà es jugarà l’últim partit del curs i es preveu que l’estadi tornarà a omplir-se fins a la bandera
El Nou Estadi viurà dissabte el darrer partit de la temporada. No serà el final del curs per al Nàstic, perquè l’equip tancarà el seu futur a Zubieta, però sí que serà clau per a l’eliminatòria. Ho farà ple, amb una imatge totalment contrària a la viscuda al primer partit de la temporada.
Es preveu que el Nou Estadi llueixi una bona imatge de cara a aquesta final i que estigui ple fins a la bandera, amb l’objectiu de superar les 13.897 ànimes que van ser presents en el duel contra el Real Murcia.
El Temple Grana tancarà la temporada ple de la il·lusió de tots els nastiquers per assolir un ascens que no va ser possible l’any passat. De donar carpetada al partit contra el Málaga. Aquell partit no només va deixar una cicatriu a l’ànima de tots els nastiquers presents, també va comportar un dur càstig injust que va tacar l’inici d’aquest curs.
El 24 d’agost de 2024, el Nàstic tornava a la lluita contra l’Ourense en un Nou Estadi completament buit. Va ser el primer dels 4 partits de sanció imposats per la Real Federació Espanyola de Futbol. Els nastiquers van haver de reunir-se al camp annex per veure i animar al seu equip en un partit que només estava a uns metres de distància. El club va assolir la cautelaríssima per fer tornar al públic on li pertoca i, des de llavors, ha crescut i ha animat fins al final. Dissabte, els nastiquers s’acomiadaran del seu estadi amb il·lusió i un desig unànime: l’ascens. Aquest serà el primer pas de l’eliminatòria i l’últim al Nou Estadi.