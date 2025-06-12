Futbol
Morilla Turrión serà l'àrbitre del Nàstic-Real Sociedad B
El col·legiat aragonès xiularà el primer partit de la final del play-off d'ascens
El Nàstic de tarragona ja sap qui serà l'àrbitre del primer partit de la final del play-off d'ascens contra la Real Sociedad B. Alejandro Morilla Turrión serà l'encarregat de xiular el que serà també l'últim partit de la temporada al Nou Estadi Costa Daurada.
El col·legiat navarrès de 25 anys ja ha xiulat al Nàstic aquesta temporada. Concretament, va ser la victòria per 1-0 contra el Barakaldo al Nou Estadi, un duel sense gaires incidències. A més, l'any passat va xiular l'empat a zero entre el Sabadell i el Nàstic.
Morilla Turrión també ha dirigit a la Real Sociedad B, concretament en dues ocasions: la derrota per 1-0 al camp del Zamora i la victòria del filial basc per 3-0 contra el Barça Atlètic a Zubieta. Morilla Turrión també ha dirigit duels amb màxima pressió aquesta temporada, perquè va ser l'encarregat de xiular el derbi entre la Cultural Leonesa i la Ponferradina que va acabar 2-0 per als lleonesos amb dos jugadors expulsats per als de Ponferrada.
Alaiz Gutiérrez Martino i Jon Martínez Senosiain seran els seus àrbitres assistents i Fernando Román Román ha estat seleccionat com a quart àrbitre.