Futbol
El Nàstic trenca ‘malediccions’ amb el seu bitllet a la final, però encara té fantasmes per espantar
El conjunt grana va fer història a Murcia i ara tornarà a jugar-se l’ascens un 22 de juny
El Nàstic de Tarragona es va encarregar d’espantar fantasmes i trencar malediccions en la nit màgica de la victòria contra el Real Murcia per obtenir un bitllet a la final. El conjunt grana va assolir el primer triomf fora de casa des de l’1 de febrer i va ser el primer cinquè classificat en accedir a les finals del play-off d’ascens de la Primera Federació. Ara, els grana tenen per davant un altre fantasma, perquè es tornaran a jugar l’ascens un 22 de juny.
El conjunt de Luis César ha hagut de lluitar contra l’estadística i els seus propis fantasmes per arribar fins a la final. De fet, afrontaven el duel a l’estadi Enrique Roca amb l’obligatorietat de guanyar per accedir a la següent ronda. El que era una meta a un gol de distància, en els dies previs al partit es veia com escalar l’Everest.
De fet, el Nàstic no ho havia aconseguit en les darreres 8 sortides de la lliga. L’últim triomf a domicili va ser un 1 de febrer a Balaídos amb un 0-1, un resultat que es va repetir el darrer dissabte amb un Nàstic heroic que va aconseguir la victòria fora de casa en el moment més important de la temporada.
Aquesta no era l’única maledicció va trencar el Nàstic amb la seva gesta a l’estadi Enrique Roca. De fet, en les 12 eliminatòries d’anada i tornada en la història del play-off de Primera Federació, mai un equip havia guanyat el partit de tornada com a visitant. Aquell mateix dissabte l’Antequera no ho va aconseguir i va caure contra la Ponferradina. El darrer diumenge dos equips més van acompanyar al Nàstic en aquesta línia amb les victòries a domicili del Mérida i de l’Andorra, tot i que només el conjunt pirinenc va passar a la final.
Encara hi ha ‘malediccions’
El Nàstic de Tarragona haurà de continuar remant contra la història de la Primera Federació. En totes les temporades de vida d’aquesta categoria, els dos equips que han acabat en segona posició han pujat a Segona Divisió, menys dues excepcions i en aquestes els que van pujar sempre van ser els tercers.
La primera va ser el curs 2021/2022. Llavors, el play-off era a partit únic i en un camp neutral, unes circumstàncies que s’arrossegaven per les restriccions de la covid. Llavors, el Villarreal B, com a segon, va ascendir de categoria i el va acompanyar l’Albacete, que va ser el tercer classificat i va obtenir el bitllet després de guanyar al Deportivo.
El segon exemple va ser el més dolorós. Concretament, va ser l’any passat quan el Málaga, tercer classificat, va assolir l’ascens al Nou Estadi Costa Daurada un dolorós 22 de juny. Després de trencar ‘malediccions’ amb la nit màgica a Murcia, el Nàstic tornarà a jugar-se l’ascens de categoria un 22 de juny, un any després de la tragèdia. De fet, ho farà, de nou, contra un tercer classificat, la Real Sociedad B. Això sí, aquesta vegada serà a domicili, a les instal·lacions de Zubieta.
El Nàstic està a dos passos del somni i el primer serà aquest dissabte a les 20.30 hores al Nou Estadi. El conjunt de Luis César tindrà l’oportunitat d’espantar els fantasmes de Vigo, quan els grana es van enfrontar a un filial amb el qual van superar a casa i van empatar fora. Això sí, sí una cosa va demostrar la nit màgica de Múrcia, és que les ‘malediccions’ estan per a trencar-les i els fantasmes, per espantar-los.