El Nàstic sortejarà només 150 entrades als socis per acompanyar l'equip a Zubieta
L'equip ha obert el procés d’inscripció per als abonats per sol·licitar una entrada per a acompanyar l'equip en la final del Play-off
El Nàstic ha informat aquest dimecres del procediment que hauran de seguir tots els socis que vulguin acompanyar l’equip en el partit de tornada de la final del play-off d’ascens a la Segona Divisió A. El decisiu enfrontament es disputarà el proper diumenge 22 de juny, a les 20 hores, a les instal·lacions de Zubieta, camp de la Real Sociedad.
Des d’avui mateix i fins al dilluns 16 de juny a les 19 hores, els socis interessats poden inscriure’s a través del formulari habilitat pel club. Un cop finalitzat el termini d’inscripció, el dimarts 17 a la tarda (horari encara per confirmar), es durà a terme el sorteig davant notari a la sala de premsa del Nou Estadi Costa Daurada, amb un aforament limitat a 20 persones. El resultat del sorteig també es publicarà a les xarxes socials oficials del Nàstic.
El club grana ha rebut un total de 300 entrades per part de la Real Sociedad, amb un preu de 20 € cadascuna. D’aquestes, 150 s’assignaran mitjançant sorteig entre els socis inscrits, 50 estaran reservades per a la penya Orgull Grana i les 100 restants es destinaran a compromisos institucionals i logístics del club, com ara jugadors, cos tècnic, patrocinadors, treballadors i membres de la SAE.