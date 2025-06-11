Futbol
El Nàstic penja el cartell de 'Sold Out' per a la 'final’ contra la Real Sociedad B
El club ha anunciat que s’han esgotat les entrades per al partit d’anada de la final del play-off d’ascens a Segona
El Nàstic de Tarragona ha anunciat, aquest dimecres a la tarda, que ja s’han esgotat totes les entrades per anar al Nou Estadi Costa Daurada a gaudir de l’anada de la final del play-off d’ascens a Segona Divisió que el conjunt grana disputarà contra la Real Sociedad B.
Dos dies després que es posessin a la venda, ja no queden entrades disponible per adquirir a través dels punts oficials de compra. Així doncs, el Nou Estadi presentarà un ple absolut en un enfrontament que pot ser decisiu per a la tornada del club a Segona.
El partit d’anada contra la Real Sociedad B es disputarà aquest dissabte, 14 de juny, a les 20.30 hores al Nou Estadi Costa Daurada, mentre que la tornada tindrà lloc a les instal·lacions de Zubieta diumenge vinent, 22 de juny, a les 20.00 hores.